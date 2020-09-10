38年社企餐廳向精神病康復者提供就業機會　疫情生意減半堅拒炒人

抑鬱症、強迫症、思覺失調......近年精神健康的問題在社會上引起關注，但支援不足亦是常見問題。過往曾有調查顯示，有逾七成半的精神病康復者認為就業機會甚少。對於康復者來說，工作是他們融入社會的一扇大門，也因此比一般人更加珍惜工作機會。 位於灣仔愛群道的百合谷餐廳，為浸信會愛羣社會服務處轄下的社企餐廳，自1982年開業以來，為不少精神復康者提供就業培訓和實習機會。負責人表示，即使未必每個完成訓練的學員都能投入社會就業，但在過程中能助他們建立自信。而在疫情之下，餐廳雖然經營不易，但並不會因此解僱學員，反而推出了相應措施自救，讓學員每日的工作率維持穩定。

新冠肺炎疫情持續多月，為了配合社交距離的措施，百合谷餐廳亦收起了不少枱櫈，現時所見座位排得十分疏落。據知，數月以來餐廳的生意大減五成，雖然獲得防疫基金的資助，但自負盈虧的經營並不輕易。現時餐廳推出了不同的外賣、小菜優惠，亦特別加開晚市，希望盡量增加生意。

今年18歲的欣欣，自小患有專注力不足，過往需要吃藥控制症狀，但藥物亦會同時帶來疲倦、不適等的副作用。自2018年起，欣欣曾先後於多間食肆打工，當中包括一些連鎖式餐飲集團，但都未能適應。她表示，每當溝通出現問題，就會遭到同事「好惡」地對待，而工時太長對她來說亦難以應付。過去她曾因此而沮喪和質疑自己的能力，更因身體不勝負荷而大病足足一個月，最後需要辭去工作。

同事間互相辦生日會 相處融洽

欣欣表示，在眾多行業之中她對餐飲業情有獨鍾，認為工作較為多變，較易找到適合的崗位。她在今年年中來到百合谷餐廳，經過三個月的實習期，現時已掌握了大部分的樓面工作，清潔、出餐、送餐等都難不到她，就連外出送外賣都能勝任「初頭係有少少難，但慢慢已經適應咗......跟得同事多，學到最多嘅係要冷靜啲，咩都要諗好先做。」餐廳內每有同事生日都會舉辦生日會，亦會互相了解因性格、病情而可能出現的情緒和行為，現時欣欣和同事相處融洽，亦對工作安排十分滿意。

「佢喺實習時已經好乖好聽話，係人際關係方面會爭少少......以前試過有同事對佢語氣重咗少少，佢唔開心會伏埋一邊唔出聲。」浸信會愛羣社會服務處餐飲服務主管梁玉琼指，過往欣欣在有事發生時只會「包住自己唔出聲」，即使有人上前開解，她仍會不發一言；但近日再有同類事件時，欣欣開始學懂將問題告知別人，讓大家能幫助一同解決，「 （學員的）進步係有時行前有時又退後，唯有係盡量提住佢哋。」

5年內20名學員完成培訓 8人成功在外就業

梁表示，餐廳內現時有10名復康者工作，與普通員工的比例是「一半一半」，會按能力安排不同的工作。她指出，一些復康者或連準時上班下班也有困難，但並非因為賴床，而是因為藥物的副作用需要特別調節休息時間；在開始訓練之前，餐廳會先和跟進的社工了解復康者的背景，以便留意一些突發情況。她又指，過去5年有20名學員在餐廳內完成培訓，當中8人成功到外面就業，另有6名由百合谷餐廳繼續聘用，認為相比社署數字下殘疾人士只有20%的就業率，餐廳已經算是成功。