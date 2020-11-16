新冠肺炎｜失業者見工處處碰壁　批綜援門檻嚴苛：過完一關又一關

新冠肺炎重創經濟，失業率持續高企。政府早前放寬綜援資產限額一倍，望為失業人士提供援助。不過，有失業人士指，見工處處碰壁，走投無路下申請綜援，惟審批門檻仍然嚴苛，有人不符資格，亦有人申請近半年亦未獲批，慨嘆「過完一關又有一關」，現時積蓄所剩無幾，已申請食物銀行領取食物券，望減少支出。

朱女士（中）原從事飲食業，但至三月起，便被酒樓要求放無薪假至今。（黃詠榆攝）

朱女士原從事飲食業，惟自3月起至今一直被富臨酒樓要求放無限期「無薪假」，任職地盤散工的丈夫亦多個月無工開。二人是家庭支柱，需照顧2名小朋友、年過八旬的老爺奶奶，由以往平均月入三萬元，突然變成零收入。

朱表示，過去大半年曾嘗試找工，但都不成功，4月時打算申請綜援，惟社署職員稱其不符資格遭拒。她預料，現有積蓄只捱得多幾星期，想起一度忍不住徬徨落淚，「兩個小朋友讀書都要錢，家婆又會病。」

麥先生（中）由6月開始申請綜援，惟至今仍未獲批。（黃詠榆攝）

另外，亦有失業人士即使符合資格，申請過程亦是困難重重。麥先生原是興趣班導師，受限聚令、社區中心關閉影響，由一月至今無工開，眼見積蓄已用得七七八八，由6月開始申請綜援，惟至今仍未獲批。他形容，審批程序苛刻，「過完一關又一關」，除了要家訪外，亦需清楚列明戶口資料，「連同朋友食飯夾錢一百幾十，都要解釋清楚，要朋友簽名作證，仲要有見證人簽名」。多個月零收入，麥現已申請食物銀行，望慳得就慳。

吳先生（中）原本主要教音樂、戶外運動，但早前受到停課影響，無奈加入「失業大軍」。 （黃詠榆攝）

至於興趣班導師吳先生原本主要教音樂、戶外運動，但早前受到停課影響，無奈加入「失業大軍」。他指，失業期間見了7、8份工，但並無回音，又慨嘆「冇咩工好見」，連月來靠打散工維生，包括做的士司機，但收入微薄，「有時一晚得二、三百蚊，仲要交車租、油錢」，收入由以前約3萬元，大跌三分一，現時收入不足1萬元。由於居於私樓，他知申請綜援「諗都唔使諗」，唯有想辦法節省金錢。

職工盟總幹事蒙兆達直指，綜援申請門檻仍然十分高，「唔少嘅人已經係頂住社會標籤申請」，而現時嚴苛的審查，只是將申請人「掃出街」。工盟認為失業問題嚴峻，促政府盡快設立臨時失業援助。