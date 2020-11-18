安心出行｜議員質疑自願欠成效　薜永恒：程式為便民　無計劃強制

新冠肺炎疫情反覆，港府推出「安心出行」APP，呼籲市民自願使用，記錄出行情況，以便追蹤提醒曾到確診者出沒地點的市民，多名議員關注推行情況。有議員批評，自願性質欠成效，追問政府會否要求商場、食肆人流較多的地點，必須安裝程式，市民進內需掃二維碼。創科局局長薜永恒回覆指，程式為便民，現時無計劃強制要求特定場所、市民使用。

薜永恒表示，程式於周一（16日）推出，計劃是自願參加性質，至今已有逾1萬個公私營埸地參加，程式亦成為手機應用程式商店下載排名榜首。他強調，收集到的資料會加密，並只會儲存於用家手機，31日後會自動刪除，不會上存至政府系統，亦已經獨立第三方評估程式的資訊保安風險。他指，希望未來會有更多場地加入，亦會按步就班推動程式。

薛永恒表示，現時無計劃強制要求市民使用「安心出行」應用程式。（崟料圖片／羅君豪攝）

民建聯立法會議員李慧琼表示，好多地方都有推出記錄行蹤的程式，作追查傳播鏈之用，惟形容做法「決斷」，但香港只是自願性，認為現時參與場所、的士數目仍然偏低，追問政府會否要求商場、食肆人流較多的地點，必須安裝程式，市民進內需掃二維碼。



經民聯立法會議員梁美芬亦炮轟，若政府已有強制檢測，科技上亦應有配合，現時做法只是「拖拖拉拉」。

民建聯立法會議員李慧琼質疑自願性質欠成效。（資料圖片）

薜永恒回覆指，現時無計劃強制要求市民進入某些場所，需掃描二維碼，他強調，工具目標是「便民利民」，主要目的是為協助市民紀錄行蹤。他又指，政府在抗疫過程中有不同措施，包括社交距離考慮、強制帶口罩、強制檢測，「部分是強制，部分是自願」，需因時制宜。