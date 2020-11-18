安心出行｜何栢良：須逾半港人用才有效　籲強制入政府場地前掃碼

新冠肺炎疫情反覆，港府推出「安心出行」APP，呼籲市民自願使用，記錄出行情況，以便追蹤提醒曾到確診者出沒地點的市民。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（18日）在商台節目中表示，相信「安心出行」應用程式不涉私隱問題，而程式至少要有一半港人安裝才有效，呼籲政府帶頭鼓勵公務員安裝，並強制要求進入政府場地的市民掃描二維碼。 近月不少確診個案的病毒基因排序與輸入個案有關，何栢良再次呼籲港府及立法會議員游說酒店業界，劃分指定酒店作檢疫之用，分隔檢疫人士與本地渡假的市民。

何栢良今日（18日）在商台節目中表示，上呼吸道感染加疫情來襲，本港需加強防疫，他相信「安心出行」應用程式不涉私隱問題，而程式至少要有一半港人安裝才有效，呼籲政府應想辦法帶頭宣傳，如鼓勵公務員安裝，並考慮強制進入康文署轄下、醫院等政府場地的人士掃描二維碼。

冀實驗室可在24小時內完成化驗 減社區傳播風險

另外，他建議政府考慮強制食肆、酒吧等強制張貼二維碼，呼籲業界配合，做好防疫，強調疫情穩定，營業限制才有機會放寬。他希望負責化驗的實驗室加快在24小時內完成化驗，減低確診者在社區傳播風險。他又呼籲港府及立法會議員游說酒店界業，如邀中資集團酒店加入為檢疫人士入住的酒店名單，避免港人與檢疫人士同住一酒店。