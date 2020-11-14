幼稚園爆上呼吸道感染　袁國勇解釋四大原因　小童搓酒精仍易中招

多間幼稚園及小學相繼爆發上呼吸道感染，幼稚園及幼兒中心今日（14日）起暫停面授課堂或服務14日。政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇表示，難以強迫幼兒遵守防疫指引。雖然70%酒精可殺死鼻病毒及腸病毒，但需時長達5分鐘；即使幼兒有使用酒精搓手液，其時間長度亦未必足以殺死掉病毒。他又稱，很多兒童喜歡「周圍摸」及捽眼，容易受感染。他建議衞生署仔細研究如何做好學童感染控制措施。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇。（高仲明攝）

談及幼稚園爆發上呼吸道感染情況，袁國勇解釋，幼稚園及幼兒園有很多兒童，難以強迫他們遵守防疫指引。雖然70%酒精可殺死現時流行的鼻病毒及腸病毒，但殺死病毒的時間長達五分鐘；即使幼兒有使用酒精搓手液，其時間長度亦未必足以殺死掉病毒。他又稱，很多兒童喜歡「周圍摸」，加上無戴眼鏡，接觸病毒後捽眼便容易受感染，坦言風險高。另外，由於幼兒的身體機能未完善，考慮到其生理需要，難以禁止他們在上學期間飲食。

至於新冠肺炎，雖然兒童感染後的病徵輕微，但他們會傳染家人，尤其對長者構成的風險更大。在幼稚園停課期間，他建議衞生署仔細研究如何做好學童感染控制措施。

港大醫學院院長梁卓偉。（余俊亮攝）

梁卓偉：上呼吸道感染可以爆發到咁，新冠病毒都有呢個可能性

而港大醫學院院長梁卓偉表示，不少幼稚園及小學有大規模的鼻病毒和腸病毒爆發情況，個案由每周10多宗變成200多宗，形容走勢不理想。他稱，「上呼吸道感染可以爆發到咁，新冠病毒都有呢個可能性。」

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