教育局免費為幼稚園、中小學教職員檢測　每天抽取2%教職員測試

教育局今日（11月3日）公布，由下星期一（9日）起，免費為幼稚園包括幼稚園暨幼兒中心、中小學及特殊學校的教職員，分批安排病毒檢測。局方指，檢測屬自願性質，將以學校為單位，在每個學校工作天，於全港抽取約2%的教學和非教學人員進行一次深喉唾液測試，目標是為全港約13萬名學校教職員檢測。 另外，當局將加強特殊學校特定群組的檢測，為所有特殊學校宿舍部員工安排每三星期進行一次的重複全員檢測。教育局強烈呼籲學校積極配合。

教育局今日（11月3日）公布，由下星期一（9日）起，免費為幼稚園包括幼稚園暨幼兒中心、中小學及特殊學校的教職員，分批安排病毒檢測。（資料圖片）

教育局今日（11月3日）公布，由下星期一（9日）起，免費為幼稚園包括幼稚園暨幼兒中心、中小學及特殊學校的教職員，分批安排病毒檢測。（政府網頁截圖）

教育局表示，檢測屬自願性質，教育局將以學校為單位，在每個學校工作天於全港抽取約2%的教學和非教學人員進行一次深喉唾液測試，抽樣的學校數目可根據所得數據而調整，目標是為全港約13萬名學校教職員檢測。

教育局指，接受檢測的教職員及宿舍部員工，須於政府網頁（www.tgptest.gov.hk）登記資料，並自行採集深喉唾液樣本，在指定日期內將樣本交回學校，由檢測承辦商進行檢測。教育局表示，由於樣本瓶不會標示任何個人資料，檢測承辦商不會收集個人資料。有關人士會透過電話短訊知悉檢測結果，而檢測結果呈陽性的個案會被轉交衞生署衞生防護中心跟進。

教育局：強烈呼籲學校積極配合

發言人說表示，學校內人群聚集，亦會有較多的緊密接觸，強烈呼籲學校積極配合，鼓勵全體教職員及特殊學校的宿舍員工積極參與。

發言人強調，計劃主要針對沒有身體不適的教職員及宿舍部員工。如學校員工有任何身體不適，即使徵狀非常輕微，不應回校及應盡快向醫生求診以及早獲得適切診斷和治療。倘若自覺有較高感染風險及輕微不適的教職員及學生，教育局亦鼓勵他們到醫院管理局轄下的普通科門診或急症室進行檢測。

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