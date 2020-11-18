將軍澳堆填區活化「環保村」　建露營及訓練區　料2023年峻工

環境局計劃活化將軍澳堆填區頂部一幅2公頃土地，由東華三院發展營地及環保教育基地的「環保村」，當中包括露營區、戶外訓練區、中央活動區等。當局預算資助東華三院1億元基本工程費，以及500萬元作開辦成本及首兩年營運資金，如獲立法會財委會批准，可望明年第四季動工，2023年首季竣工。

環境局計劃活化將軍澳堆填區一幅2公頃土地，由東華三院發展營地及環保教育基地的「環保村」。（立法會文件）

根據環境局向立法會提交文件，「環保村」座落將軍澳第一期堆填區頂部地段B，由東華三院以非牟利及自負盈虧的原則營運，「環保村」會活化為營地及環保教育設施，為公眾提供露營、環保教育、戶外康樂、歷奇訓練、耕種及晨運等的多元化康樂設施，當中設有露營區、兒童教育基地、環保劇場、戶外訓練區、野餐區和中央活動區；另有植物迷宮、蝴蝶園、香草園和種植園等。

東華三院會在施工階段，會在有關合約要求承建商實施緩解措施，控制噪音、塵埃及工地流出的廢水所造成的滋擾，確保符合既定標準和準則，包括在進行高噪音建築工程時，使用滅音器、減音器、豎設隔音板或隔音屏障、經常清洗工地和在工地灑水，以及設置車輪清洗設施。

同時，東華三院亦會採取各種可行措施減少建築廢物，包括採用可重用圍板及使用木材以外的物料搭建模板，以便物料可在其他工程計劃循環使用或再用，及循環使用惰性建築廢物，進一步減少建築廢物。

當局指出，項目如獲財委會批准，工程可望於2021年第四季動工，並於 2023 年第一季完成，而擬議的基本工程總資助上限涉款1億元，至於資助開辦成本及首兩年營運資金，總上限為500萬元。