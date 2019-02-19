【活化堆填區】將軍澳堆填區變露營場地　馬游塘超支煞停

政府在2014《施政報告》提出撥款10億元，用作活化堆填區資助計劃，終有計劃可落成。環保署今日（19日）公布與東華三院簽訂「活化已修復堆填區資助計劃」下首項資助協議，資助活化將軍澳第一期堆填區進行施工前期工序，料堆填區可活化為營地及環保教育中心。不過，另一需活化的馬游塘中堆填區則因基本工程估算超出資助上限，原本負責活化的機構決定不繼續推展有關項目。

將軍澳堆填區將活化成營地及環保教育中心，由東華三院發展。（資料圖片）

東華三院建議把將軍澳第一期堆填區活化為營地及環保教育中心，主要設施包括露營場地、環保教育展覽及活動設施、迷宮花園及戶外康樂活動平台等。東華三院已在去年完成活化項目的技術可行性研究。環保署亦於昨日（18日）與東華三院簽訂協議，資助其進行項目施工前期工序，包括工地勘測、詳細設計及擬備招標文件等。完成施工前期工序後，環保署會按既定程序向立法會申請項目基本工程所需的撥款。

不過，活化馬游塘中堆填區的建議則遇上阻滯。環保署解釋，負責活化的基督教家庭服務中心在制訂項目詳細建議後，發現項目的基本工程估算超出最初申請時的估算及資助計劃的一億元資助上限。基督教家庭服務中心已決定不繼續推展有關項目並正式通知督導委員會。

環保署與東華三院簽訂「活化已修復堆填區資助計劃」下首項資助協議，資助東華三院就活化將軍澳第一期堆填區進行施工前期工序。（環保署提供）

環保署表示，署方會檢討第一期資助計劃的運作及實施經驗。檢討包括個别已修復堆填區用地的基礎建設／公共設施要求及合適的實益用途建議、政府和非牟利機構／體育總會在興建和管理設施方面的角色、項目申請和審批的流程等，以期在推行第二期資助計劃時改善，並利便將來的申請機構提出多元化的合作或營運模式。環保署預計在今年內完成檢討，並盡快推出第二期資助計劃。同時，環保署亦會探討已修復堆填區的可行臨時用途，以善用資源。