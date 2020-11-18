上呼吸道感染│衞生署收緊停課要求　校長批全校停課7天過急過嚴

新冠肺炎疫情下，持續有本地學校爆發上呼吸道感染，衞生署防護中心昨晚（18日）突然收緊停課建議，建議爆發上呼吸道感染的學校全校停課7天，較前晚（17日）建議個別爆發班別停課3天嚴謹得多。 香港小學資助校長會名譽主席梁兆棠批評，是次收緊停課限制來得突然，打亂學校部署及呈分試安排，劃一全校停課至少7天是過於嚴苛，憂心令學習常態再受打擊，認為以爆發班別為停課單位是較合適。 沙田循道衛理小學校長朱敏娟亦表示，學校及家長需時消化新要求，昨晚公布、今天實施易引起混亂，學校及家長亦感到無所適從，幸學校澄清及時，今天沒有學生因為誤解而缺課。

衞生署衞生防護中心在11月17日晚上修改有關爆發上呼吸道感染學校的停課建議。(資料圖片)

翻查政府新聞稿，衞生署衞生防護中心周一（16日）晚上7時45分時仍以個別爆發班別為停課單位，時限為三天。新聞稿中指，考慮新冠肺炎疫情及近日學校爆發上呼吸道感染個案有所增加，為謹慎起見，中心會為上呼吸道感染爆發個案的學校提供深喉唾液樣本瓶，供學校派發予學生，中心建議學校在獲得檢測結果前，將受影響班別停課不少於三天。

但事隔一天，即周二（17日）晚上7時29分衞生防護中心的新聞稿，已改為建議出現爆發的學校自周三（18日）起，於未獲檢測結果前停止面授課堂及活動不少於七日，作為預防措施。

沙田循道衛理小學，早前曾有個別班別爆發上呼吸道感染而停課三天。校長朱敏娟直言，該校昨日已沒新增個案，但或因個別班級曾停課，新聞報道又突然宣布新措施擴至全校停課7天，且翌日執行，令人感覺混亂：「事先無接過政府通知有新安排，昨日上午仍說是個別受影響班別停課3天，晚上突然公布是有些無所適從，有不少家長致電學校查詢，幸最終無學生因為誤解而缺課。」

梁兆棠：有學校原定下周考升中呈分試 遇全校停課突叫停



香港小學資助校長會名譽主席梁兆棠亦表示，疫情下多間小學將升中呈分試定在11月中下旬舉行，政府突然收緊停課限制來得突然，打亂學校部署，「有學校原定下周考呈分試，昨日才知今日要突然停課7日，且檢驗結果前不宜復課，即可能停多於7日，復課後同學需時再適應才回復狀態，不宜立即考」。

梁兆棠認為，疫情下市民衛生意識已提高，加上學生只上半天面授課，沒共膳時間，以班別為停課單位較合適，「原本疫情已很影響學生學習，若個別班別有上呼吸道就全校停課，不少校長都覺得太嚴苛，是很影響學習常態及學校行政安排。」