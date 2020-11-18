聖保祿天主教、喇沙爆上呼吸道感染　衞生署收緊政策多校需停課

上呼吸道感染個案於學校持續爆發，據悉衛生署今天（18日）收緊政策，當學校有學生在連續四天內，有三位同學同時出現兩種流感徵狀，即需於翌日起全校停課最少7天。喇沙小學、聖保祿天主教小學、佛教慈敬學校、聖保羅男女中學附屬小學、培僑書院等多間學校今日自行宣佈，因有學生出現上呼吸道感染病徵，將於明天（19日）起停課。

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多校自行宣佈停課

衞生防護中心昨晚（17日）公布，本周錄得89宗學校爆發上呼吸道感染個案，其中幼稚園及幼兒中心佔4宗，小學佔82宗，比昨日增加47宗，共涉及573人。中心又表示，會為出現上呼吸道感染爆發個案的學校安排派發深喉唾液樣本瓶，為受影響班別的師生進行2019冠狀病毒檢測。

據悉，衛生署今天收緊政策，當學校有學生在連續四天內，有三位同學同時出現兩種流感徵狀，即需於翌日起全校停課最少七天。記者向衛生署查詢相關停課指引，並正等候回覆。

今日多校自行宣佈，因有學生出現上呼吸道感染病徵，將於明天（19日）起停課7天。聖保祿天主教小學向家長發通告，指近日3A班有6位學生出現上呼吸道感染病徵，該班學生需接受新冠病毒檢驗，衞生防護中心強烈建議全校由明天（19日）至25日停課7天。

浸信宣道會呂明才小學向家長發通告，由於近日各班級有多位同學感染上呼吸道疾病，校方 接獲衞生防護中心通知，全校需即時由2020年11月18日(三)至11月24日(二)停課7天，直至患病同學們進行「深喉唾液測試」後，証實呈陰性方可復課。

天神嘉諾撒學校發通告，表示直至17日，再有六名分別就讀二年級及四年級學生出現上呼吸道感染病徵，現已留在家中休息。校方已把相關個案通報衛生署衛生防護中心，而衛生防護中心亦確認，上呼吸道感染已在學校出現小型爆發。為謹慎起見，上述兩班所有學生由今日（18日）起停止回校上課，並須接受2019 冠狀病毒檢測，而在測試結果發出前不能回校上課。

培僑書院校內有3名學生出現上呼吸道感染症狀，學校宣布自明日（19日）起停課一周，原定於11月21日舉行的小一入學面試，亦將改期至12月5日進行。

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佛教慈敬學校：沒辦法中的辦法

佛教慈敬學校將於明天起停課，范秀琪校長回覆記者查詢時表示，學校昨天收到衞生防護中心指示，由於學校有一班學生在連續四天內有三位同學同時出現兩種流感徵狀，故需於翌天起全校停課最少七天今天起停課。

范校長說：「今年上呼吸道感染的學生似乎是比往年嚴重了，今年的政策亦比以往嚴謹得多，因為衞生防護中心擔心學生會否是感染到covid-19（新冠肺炎），所以十分謹慎，為學生安全起見，也是沒辦法中的辦法，因為初小家長都會特別緊張。」

天主教領島學校：不希望停課，影響學習進度

天主教領島學校李安迪校長指，無論是校方還是家長，現階段都不希望發生停課的情況，會影響同學各科的學習進度。目前天氣漸漸轉涼，校方很難判斷同學的症狀是否涉及相關病徵，唯一可以客觀上報衛生署的情況便是有同學發燒。

至於同學的情況是否屬於流感病徵，會以同學的醫生紙作準，上報衛生署。校方亦會密切留意同學的身體情況，如看見同學流鼻水或咳嗽嚴重，便會馬上建議他們不要上學去求醫。另外，校方亦會詢問家長同學缺席的情況，如家長告知他們身體不適，亦會視乎情況上報衛生署。

三水同鄉會禤景榮學校：可能停課近十天

三水同鄉會禤景榮學校李小寶估計，新標準會有很多學校需要進行最少七天停課。現在正值轉換季節及很多學生剛打完流感針，也會出現相關病徵，因此情況會看似較為嚴重。符合上呼吸道感染的定義是同一班中有三名學生出現上呼吸道感染病徵（包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、頭痛、肌肉痛），且每人出現上述其中兩種病徵，學校需呈報衛生防護中心，出現感染班別學生需進行2019冠狀病毒檢測。但現在聽聞已經停課收取檢測樣本的學校，需要等待結果的時間不止七天，換言之有可能停課要接近十天時間。

將軍澳循道衛理小學：按醫生判斷處理

將軍澳循道衛理小學林德育表示，季節性流感病徵包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦和頭痛；亦可能出現嘔吐和腹瀉等。校方會請家長帶學生看醫生，再按醫生的判斷處理相關的事宜。

香港直接資助學校議會：校方不敢掉以輕心

香港直接資助學校議會主席陳狄安指，目前相關政策仍未正式落實，但學校與衛生署一直以來也有相關的上報機制，例如同學因流感症狀而缺席、有同學發燒等等，也會通知衛生署。

如果在校內發現同學身體出現不適，亦會安排同學去醫務處，作簡單檢查，由於新冠肺炎與流感症狀類似，校方亦不敢掉以輕心，了解同學背景後如發現不是長期鼻敏感、哮喘等，也會考慮建議同學看醫生或上報衛生署。相信有關政策落成後，對小學的影響較大。目前陳狄安校長就任的港青基信書院學校每日大約只有一至兩位同學缺席，和以往沒有疫情的日子相近。

小學未停課 陳肇始：學生較具自理能力

當局於上周四（12日）公布，幼稚園及幼兒中心由11月14日起暫停面授課堂14天。食物及衞生局局長陳肇始表示，考慮到小學生較具自理能力，且分班上課，大規模爆發風險較低，現階段未有停課安排。

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小學生提防6大高危位

在非常時期，小學生回校時，有什麼需要注意？兒科醫生陳欣永表示，「本身衛生防禦意識要做得好，常洗手，唔好拉低口罩揉鼻、成日亂摸口罩。全日返學，食嘢點都要除口罩，反而係戴口罩、除口罩、保存口罩，要多加注意。其次要有充足睡眠，家長唔好編排太多活動，令佢哋冇得休息，就會容易病。另外都要保持均衡飲食。」他提醒，家長也要避免帶小朋友到人多的地方，例如遊樂場，以免造成交叉感染。

按圖即睇小學校園6大高危位：

他補充，小學校園內也有不同高危位置需要提防。「小朋友會聚集嘅地方，書枱、凳背、廁所、門柄、水喉，都容易附上污糟嘢。如果佢哋嘅手唔乾淨，接觸到飛沫，就會有機會傳染到，帶埋搓手液返學校會好啲。另外用口用飲水機都唔係咁適合，最好自己帶水樽。」

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4款食物增免疫力

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆表示，要增強免疫力，除了可曬太陽，補充維他命D，也宜多吃高抗氧化，即不同顏色的蔬菜水果。

家長可如何烹調蔬果，以吸引小朋友？她建議數款簡易食物，「番茄炒蛋含有茄紅素，南瓜肉碎粥含有胡蘿蔔素，三色椒炒蝦仁有維他命C，鮮藍莓乳酪則有花青素和益生菌。」