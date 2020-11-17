7間小學爆上呼吸道感染　聖雅各小學、培道小學、播道書院中招

衞生防護中心今晚（16日）公布，正調查9宗上呼吸道感染爆發個案，共涉及7間小學及2間特殊學校，一共202名學童染病。中心會為有關受影響班別的師生進行新型冠狀病毒檢測，並建議有關學校於未獲得檢測結果前，停課不少於7日，作為預防措施。 爆疫的學校包括灣仔聖公會聖雅各小學、馬頭涌香港培道小學、將軍澳播道書院及沙田循道衛理小學。

馬頭涌香港培道小學有28名學童患上呼吸道感染。（學校網頁圖片）

（香港01製圖）

本周已有82宗小學爆發疫情

衞生防護中心表示，截至今日下午5時，本月共接獲358宗學校或院舍爆發上呼吸道疾病個案，涉及3,365人。當中本周一起截至今日下午5時，共接獲有82宗小學爆發疫情，較昨日同一時段累計35間，多出1.34倍。

今天有9間學校的情況較嚴重，涉及7間小學及2間特殊學校，合共202名學童染病。

屯門順德聯誼總會李金小學的染病學童人數最多，涉及19名男生及10名女生，年齡介乎6至8歲。他們於11月9日起發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，當中18人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院。

馬頭涌香港培道小學則有28名學童染疫，包括10名男生和18名女生，年齡介乎6至8歲。學童由11月10日起發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，當中21人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院。

大角咀塘尾道官立小學及東涌天主教學校亦各有23名學童染病。其他受影響小學包括灣仔聖公會聖雅各小學、將軍澳播道書院、沙田循道衛理小學；而特殊學校則包括將軍澳匡智翠林晨崗學校和匡智元朗晨曦學校。

（衞生署提供）

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衞生署建議有關學校停課不少於7日

衞生防護中心表示， 中心人員已視察上述學校，或已聯絡學校安排視察。為謹慎起見，會為出現上呼吸道感染爆發個案的學校安排派發深喉唾液樣本瓶，為有關受影響班別的師生進行新冠病毒檢測，並會建議有關學校於未獲得檢測結果前，停止面授課堂及活動不少於7日。中心提醒市民應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病。