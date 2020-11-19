上呼吸道感染港府突收緊停課要求　小學校長轟信息混亂、查詢無門

持續有本地學校爆發上呼吸道感染，衛生署防護中心周二晚上（17日）突然宣布收緊停課建議，指考慮疫情及學校出現上呼吸道感染爆發，要求出現爆發的學校停課不少於七日，較周一（16日）建議爆發班別停課不少於三天嚴謹得多。 身兼資助小學校長會名譽主席的聖公會聖雅各小學校長張勇邦今日（19日）批評，是次通知停課的信息混亂，學校只從新聞公布得悉需要修改停課準則，且要求四天內三名學生出現兩個病徵須全校停課的規格屬「史無前例的高規格」，而查詢熱線癱瘓，教育局亦無接獲停課名單，學校家長無所適從。 他又說，該校上周五（13日）通報有個別班級爆發後，至昨日（18日）未接獲任何樣本瓶，考慮到學校收集樣本亦需時至少三天，料停課隨時多達十天；建議當局日後以下午五時「劃線」，以書面通知需要停課的學校及分布派發樣本樽的安排，若有停課新安排宜延至隔日才執行。

轟查詢熱線長期癱瘓 「從來不會無正式通知學校，就更改停課決定」​

資助小學校長會名譽主席張勇邦今早（19日）在港台節目《千禧年代》中批評是次公布信息混亂，查詢熱線長期癱瘓，學校家長難以適從。他解釋，他任職校長的聖公會聖雅各小學，上周五及本周初分別數個別班級出現上呼吸道感染爆發，故按防護中心舊有指引停課三天，惟周二（17日）晚上突然接到家長分享新聞，指政府新聞公布中公布收緊指引，出現爆發學校需全校停課不少於七天。

張勇邦形容情況罕見，「從來不會無正式通知學校，就更改停課決定」，即使聯絡教育局高層，對方亦無停課學校名單，而供學校查詢熱線癱瘓，「查詢機制癱瘓，文書同事每隔五分鐘打一次都無人聽。」

張勇邦指，轉季一向有不少學生鼻敏感及鼻水倒流，要求四天內有三人出現發燒、咳、喉嚨痛或鼻水其中兩病徵便要全校停課，是「史無前例的高規格」。（資料圖片）

張勇邦透露，由於至今未能聯絡到防護中心，亦無接獲書面通知，故按舊有要求，該校只實行個別班別停課三天。他又說，理解防疫的重要性，惟轉季一向有不少學生鼻敏感及鼻水倒流，當局要求四天內有三人出現發燒、咳、喉嚨痛或鼻水其中兩病徵已要全校停課是「史無前例的高規格，流感都是計學生人數兩成」。

資助小學校長會名譽主席張勇邦批評是次公布信息混亂，查詢熱線癱瘓，學校家長亦無所適從。（資料圖片）

建議當局以下午五時「劃線」通知學校安排

張勇邦說，該校上周五（13日）通報爆發的班別，至昨日（18日）仍未收到當局提供樣本瓶，估計前線人員工作已超負荷，考慮到學生需時收集樣本及交回，估計受影響班別停課日數隨時長達十天。張勇邦於商台節目《在晴朗的一天出發》上形容停課安排為「大混亂」，又提到當局未有說明是否需要由醫生就個案通報學校，認為若有個別年級有多於一班出現個案，可考慮只安排有關年級停課。

他建議若當局日後以下午五時「劃線」，以書面通知需要停課的學校及分布派發樣本樽的安排，若有停課新安排宜延至隔日才執行。