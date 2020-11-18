增38小學爆發上呼吸道感染　嘉諾撒聖心、香港真光小學需停課7日

衞生防護中心今晚（18日）公布，正調查7宗上呼吸道感染爆發個案，共涉及7間小學，一共168名學童及1名職員染病。中心會為有關受影響班別的師生進行新型冠狀病毒檢測，並建議於未獲得檢測結果前受影響學校停止面授課堂及活動不少於7日。爆疫的學校包括名校嘉諾撒聖心學校私立部、香港真光中學 （小學）及培基小學等。

（香港01製圖）

中西區嘉諾撒聖心學校私立部有29名女學童染病。（Facebook專頁圖片）

本月累計400間學校或院舍爆疫

衞生防護中心表示，截至今午5時，單日新增38間小學及1間中學爆發上呼吸道疾病個案。本月共接獲400間學校或院舍爆發上呼吸道疾病個案，涉及3,760人。今天7間爆發小學合共168名學童染病。

九龍灣天主教柏德學校的染病學童人數最多，共涉及31人。（校網圖片）

九龍灣天主教柏德學校的染病學童人數最多，共涉及31人，包括18名男生及13名女生，年齡介乎6至9歲。他們自11月10日起發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，當中25人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院。

中西區嘉諾撒聖心學校私立部有29名女學童染病，年齡介乎6至9歲，另有一名職員亦中招。他們自11月10日起發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，當中4人已經求醫；全部情況穩定，毋須入院。

灣仔香港真光中學（小學）有26名學童染病，包括1名男生及25名女生，年齡介乎6至9歲。他們自11月11日起發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，當中21人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院。

其餘爆疫的學校為藍田聖愛德華天主教小學、石硤尾基督教香港信義會深信學校、沙田培基小學和元朗朗屏邨惠州學校。

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同一班別4日內出現３宗 需停課7日

衞生防護中心表示， 若同一班別四日內出現三宗發病的感染個案便可視為上呼吸道感染爆發。中心已向學校提供有關預防呼吸道感染的建議，以上學校正接受醫學監察。為謹慎起見，會為出現上呼吸道感染爆發個案的學校安排派發深喉唾液樣本瓶，為有關受影響班別的師生進行新冠病毒檢測，並建議學校於未獲得檢測結果前受影響學校停止面授課堂及活動不少於7日。中心提醒市民應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病。