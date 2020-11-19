防暴速龍執勤未展示編號　官指違反《人權法》　投訴機制亦不足

警方的特別戰術小隊（俗稱速龍小隊）和防暴警員在反修例示威中，未有展示警員編。記協及多名市民認為涉違憲，分別提出司法覆核。高等法院法官周家明早前一併聽取5案的陳詞後，今(19日)頒下判辭，裁定不展示警員編號的做法是違反《人權法》，此外，法官亦裁定現時涉及投訴警察課和監警會的投訴機制，並不足夠。

法官周家明在判辭指，警方有責任設立獨立機制，以有效調查涉及警方濫權的行為，又指監警會及投訴警察課等現行機制，無法有效履行其職責。

五案的申請人分別為守護孩子成員「陳伯」陳基裘、通識科教師楊子俊、「長洲覆核王」郭卓堅和梁頌恆、市民陳恭信、魯湛思、吳康聯，以及記協，答辯人為警務處長。

申請人陳基裘(右)及郭卓堅(中)亦有到法庭領取判辭。(朱棨新攝)

代表陳基裘和楊子俊的資深大律師李柱銘早前陳辭指，警方突然改變展示警員編號的做法，卻未披露改變的原因和誰人作決定。警方在訂製新款工作服後，才發現未有位置展示警員編號，認為警方於2017年已採用新款工作服，反修例運動則於去年6月才開始，質疑不展示警員編號，與「起底」無關，並稱連選美活動中的參加者穿著比堅尼時，也可展示號碼。

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代表陳恭信、魯湛思和吳康聯的資深大律師潘熙則指，三人在反修例事件中遭防暴警或速龍小隊暴力對待，但因涉案警員未有展示警員編號，令他們難以追究。潘熙又指，不展示編號的做法違反《人權法》，並提及警方於去年11月，暫時停用《警察通例》中有關展示警員編號和委任證的指引。

代表答辯人的資深大律師杜淦堃則指，就特別戰術小隊和防暴警員，現有識別他們的方法，如後者會展示其「行動呼號」。杜又指，避免警員遭「起底」是匿名執勤的其中一個考慮，即使投訴警察課隸屬警方，但不能斷定向投訴警察課投訴必定失敗。

案件編號：HCAL 1747、1753、2671、2703、2915/2019