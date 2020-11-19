新冠肺炎｜辣招限Staycation　工會憂難執法︰若大動作形同掃場

近期發生梅窩酒店Staycation等爆發群組，食物及衞生局早前已預告研究限制每房最多4人，當局決定修例，由本周五（20日）起，將酒店納入需遵守防疫措施的處所名單。不過，目前修例工作只為相關限制設立框架，具體生效日期需與酒店業界商討後落實。 有酒店工會表示，現時人手不足，加上酒店地方大難監管，相信只靠前線職員監管成效低。不過工會又擔心，屆時會如何執法，坦言若執法人員高調大搖大擺進入酒店，如同「掃場捉姦，住啲人都無晒mood。」

新冠肺炎疫情下，港人興起酒店Staycation，政府擬收緊房間人數上限4人，住客入住時須登記個人資料。（余俊亮攝）

▼11月16日起收緊防疫措施▼

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港府昨晚（18日）公布修例安排，由本周五（20日）起，將酒店納入需遵守防疫措施的處所名單，並將限制群組聚集的法例，由公眾地方延伸至有關處所的非公眾地方，令身處酒店內人士，也須遵守限聚令，即依目前規定最多為4人。

香港酒店工會主席徐考澧 （資料圖片／盧翊銘攝）

據了解，酒店業界今日下午將與政府開會，商討條例細節。香港酒店工會主席徐考澧指出，已收到有會員反映，已有客人主動向酒店職員查詢相關法例安排，但前線職員至今仍「一頭霧水」，未收到任何指引。他說，酒店地方大，出入口多，惟現時普遍業界已因疫情採節流措施，經裁員及安排放無薪假後，致人手短缺，相信若單靠前線職員登記、監督，成效不大。他建議當局應增撥資源，讓酒店業界得以聘請人手負責，同時創造就業。

另外，徐考澧亦關注當局會如何執法及巡查，他坦言，若執法人員會高調大搖大擺進入酒店，如同「掃場捉姦，住啲人都無晒mood」。他表示，自不少娛樂場地如派對房間、卡啦OK獲批准復業後，到酒店Staycation的人已相對減少，形容當局「風氣慢慢淡先收緊」，相信成效不大。他亦認為，當局未能堵截防疫漏洞，如政府未聽取專家意見，安排專車從機場送檢疫人士到酒店。