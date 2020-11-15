限聚令｜研監管酒店Staycation　帝京提醒住客「屈蛇」可取消房間

本港新冠肺炎疫情反覆，近日不少患者都曾到酒店Staycation（宅度假），惹感染傳播風險。港府正着手研究修例規管酒店，房間人數不得超過4人，所有住客都必須登記資料。 近日不少酒店都加強監管，規定房間人數不得超過3至4人，而早前曾有患者入住Staycation的帝京酒店，近日張貼大型告示，提醒住客「渡假非開派對」，如有違規可取消預訂。 記者另以顧客身份向尖沙咀兩間設有「閏蜜」或生日折扣優惠的酒店查詢，職員稱優惠會仍然生效，但強調疫情下每房只限3人，且不能帶外來人士上房，住客上房要登記身份證號碼，明言不鼓勵聚集「開P」。

帝京酒店近日張貼大型告示，提醒住客「渡假非開派對」，如有違規可取消預訂。（歐家樂攝）

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帝京：入住人數與預訂入住人數不符 有權取消預訂

自從有市民入住酒店Staycation後確診新冠肺炎，市民於酒店渡假的情況備受關注。曾有患者入住Staycation的帝京酒店近日加強監管，於酒店範圍張貼大型告示，指明酒店房間只限最多4人住宿，強調「渡假非開派對，為己為人，嚴守防疫措施」，帝京又提醒，如實際入住人數與預訂入住人數不符，酒店有權拒絕額外住客入住，甚至取消整個預訂。

「屈蛇」多人開派對 林先生：不負責任

在酒店林立的尖沙咀，今日（15日）入住酒店的房客並不多，惟酒店窗邊仍可見零星派對佈置，但在酒店大堂未見有告示提醒訪客注意入住人數。不過，酒店亦有做足防疫措施，包括所有客人在進入酒店前都必須量度體溫。

與女友到酒店Staycation的林先生認為，在酒店「屈蛇」多人開派對的做法不負責任，屬自私的行為，「有共識啦都咁耐，呢啲嘢係要控制」，又認為多人開派對存在感染風險，有機會「一傳十、十傳百」，令疫情爆發。

他又透露，入住酒店前都有考慮感染風險，故已盡量避免到多人的地方，即使酒店泳池有開放亦沒有使用酒店設施。至於被問到政府正研究新規例，他則指措施對他沒有造成影響，但認為相關規管可以由4人減至2人，將感染風險盡量降低。

林先生認為，在酒店「屈蛇」多人開派對的做法不負責任，屬自私的行為。（歐嘉樂攝）

酒店照推生日優惠 房間限３人入住 會登記身份證

疫情下不少酒店為「吸客求存」都加強推廣，除房價大劈價外，住客更可還贈生日蛋糕、字母氣球、美酒美食等，而退房時段亦由一般正午前延遲至下午，大受港人歡迎。

記者以顧客身份致電海景嘉福酒店查詢，職員指由於疫情關係，房間只能3人入住，現時不招待訪客，即使是親屬亦不例外，現時大堂設有拍卡機，所有住客乘搭升降機上房時都要拍門卡確認身份。

皇家太平洋酒店職員亦指，房間最多容納3名住客，所有住客都要登記身份證號碼，確保房間不超會出指定人數，職員強調住客必須遵守規則，「其實疫情後，我哋都唔鼓勵客人帶訪客上房開Party」。

▼11月16起收緊防疫措施▼