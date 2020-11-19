新冠肺炎｜梁子超：若未穩定疫情　推內地人到港免檢疫屬一廂情願

港府推出「回港易」計劃，容許居於廣東及澳門已預約的香港居民，回港後毋須強制檢疫14日。有消息指，政府擬觀察計劃推行情況，若兩、三周內未有返港居民確診，將考慮准許廣東及澳門居民到港也可免檢疫。

呼吸系統科專科醫生梁子超指，內地疫情相對穩定，當地政府亦嚴防境外輸入個案，若本港的疫情達至與內地相若水平，相信未有太多內地人願來港，屬港府「一廂情願」。他又指，由於來港風險成本高，料未會吸引內地旅客來港購物，對推動經濟無大幫助。

呼吸系統科專科醫生梁子超指，若本港疫情未能控制至與內地相若，料不會有太多內地居民來港。（資料圖片）

呼吸系統科專科醫生梁子超指，內地政府嚴防境外輸入個案，亦加強對人及貨品的檢測；加上內地疫情相對穩定，若本港未能將疫情控制至與內地相若水平，相信不會有太多內地居民來港，認為屬「一廂情願」。他指，本港除要做到確診清零外，亦要「守穩外防」，若邊境防疫出現漏洞，亦難以達至本地零確診。

料少人來港旅遊 難推動本港經濟

他指，內地旅客來港後會與人接觸，同時於酒店、公共運輸工具上亦有可能受感染；由於風險成本高，一旦有輸入個案將惹起當地社區大反感，加上內地網購發展成熟，相信難吸引內地居民來港旅遊購物，對本港酒店業、零售業等無太大影響，亦難推動本港經濟。

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對本港防疫風險不大

對於對本港防疫工作影響，他指現時本港暫無從內地輸入個案，相信開放廣東及澳門居民免檢疫來港的風險不大；不過如果日後擴至開放全國其他地方人士來港，或會有未發病患者於飛機、高鐵等交通工具上傳播病毒，個別地區一旦有爆發便需要叫停計劃。

消息指，政府將觀察回港易計劃實行兩、三周的情況和對疫情影響，再考慮放寬內地和澳門居民到港的限制，才會推行單向免檢疫，即粵澳居民到港後毋須接受檢疫，但回到內地仍須檢疫14天。

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