PS5今開售　法籍男拖喼購入即赴機場　炒風起收機溢價逾七成

索尼最新推出的遊戲主機PlayStation5 (PS5)掀起搶購熱潮，港版行貨主機今日（19日）正式開售，早上11時許已有訂機顧客，在深水埗黃金電腦商場的店舖外等候取機。

有法國籍男士與朋友拖行李箱到場取機，隨後匆忙離開，他向記者表示要趕時間前往機場，謝絕訪問。另有本港顧客在9月排隊3小時成功預訂，今日取機後會第一時間回家試機，打算自用不會放售。商場內已有店舖收購PS5，今早光碟版主機收購價介乎6,500元至7,000元，較原價高出約63%至約75%。惟有店家直言數位版主機的市場較細，只會原價收購。

今早11時許，深水埗黃金電腦商場提供PS5行機預訂的商戶在開舖前1小時已在密密開箱，店舖外已有10多名訂機顧客等候取機。（張浩維攝）

《香港01》記者今早11時許到深水埗黃金電腦商場視察PS5開售情況，3間官方授權提供行機預訂的商戶在開舖前1小時已在密密開箱，有店舖外已有10多名訂機顧客等候取機。

一名法國籍男士與朋友拖行李箱到場取機及買遊戲，裝喼後匆忙離開，他向記者表示要趕時間前往機場，謝絕訪問。另有人在排隊一段時間後才獲悉今日只會售機予預訂顧客，不設即場購買，他們聽聞後直呼失望。

一名法國籍男士與朋友拖行李箱到場取機，裝喼後匆忙離開，他向記者表示要趕時間前往機場。（張浩維攝）

顧客高先生今日11時許已到場排隊，他表示在9月18日接受預訂當天「排咗唔係好耐就訂到」，惟一問之下，原來他當天排隊3小時才成功。高先生指，自己是由PS3開始愛上PlayStation系列主機，取機後最期待試玩跟機遊戲《Astro’s Playroom》及最新一輯蜘蛛俠遊戲《Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition》。

高先生表示打算自用，不會炒價放機。然而，腦場內的「炒風」已起，部分店舖以6,500元至7,000元之間的價格收購光碟版PS5主機，較原價3,980元高約2,500元至3,000元，放售可賺約63%至約75%。

顧客高先生在9月18日接受預訂當天排隊3小時才成功預訂。（洪業銘攝）

有收機店舖負責人直言，由於不設光碟機的數位版主機巿場較細，因此只會以原價收購。他又說，雖然現時中國內地仍未開售，但由於PS5的體積太大，加上新型冠狀病毒肺炎疫情的隔離措施，令走水貨北上放售十分困難，因此目前主要是以本地巿場放售為主。