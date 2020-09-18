PS5預售網炒價升至逾2萬　SONY前董事項明生：仲有人叫我幫手買機

遊戲機PlayStation 5（PS5）終於面世，本地機迷可於今日（18日）中午12時接受網上登記預約， Sony亦在各區設預購點，其中旺角信和中心則有三個預購點，早上吸引大批人士排隊等候，人龍一度長達100米，網上炒價更曾升至21800元，外界似乎對這個炒賣虎視眈眈。 索尼SONY電腦娛樂香港首名華人董事項明生，主力負責遊戲部門，已離職7年的他笑言，「近幾日仲有朋友問我幫手買PS5，估唔到大家會諗起我，但我無做好耐啦！」他又指本地炒賣市場「靜得太耐」，現時顯得活躍也非常合理。

遊戲機PlayStation 5（PS5）終於面世，旺角信和中心則有三個預購點，早上吸引大批人士排隊等候，人龍一度達100米。（資料圖片/麥凱茵攝）

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遊戲機PlayStation 5（PS5）將於11月在港出售，不少遊戲機迷齊集本地多個購買點排隊等待預購，網上炒價更升指超過2萬元，似乎非常活躍。已離職多年、曾任SONY香港的首位華人董事的項明生指，由於今日的iphone手機推出遙遙無期，市場多時未受到任何刺激，熱門家用遊戲機推出的確會引來極大關注，「香港不嬲都係活躍市場，香港人又鐘意炒賣，依家大家太悶啦，所以有呢個情況好正常。」

索尼SONY電腦娛樂香港首名華人董事項明生，主力負責遊戲部門，已離職7年的他笑言，「近幾日仲有朋友問我幫手買PS5，估唔到大家會諗起我，但我無做好耐啦！」（資料圖片/梁鵬威攝）

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他續說，上一代PS4的出產已經為7年前，多年來未有新機推出，加上多月來因疫情關係，人人要留家抗疫，多年來被手機市場攻打的家用遊戲機銷情可回升不少，「人人都要留家，你見唔少家用品銷情都好好呀！Netflix、youtube都好興起…」另外，現時人人要留港消費不得外遊，近年疫情回穩，顯現「報復式消費」，「可能無乜新電器推出，大家又出咗一萬蚊，好想洗錢。」又笑言自已不在其位多年，近日亦有不少朋友向他查詢協助購賣PS5遊戲機。

PS5網上炒價一度至21800元。（網上圖片）

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問到會否因內地非為首賣地區，對本港炒價會否有所影響時，項認同的確會有一定影響，炒賣價升跌則主要因疫情及本地供貨量所影響。PlayStation 5今日中午12時接受網上登記預約，並在多區共18間商舖提供預售服務。

PlayStation 5在香港的定價為數位版本3,180港元，以及光碟機版本3,980元，香港為首批發售地區，而中國地區則未有發售時間表，在國內的網上平台港版PlayStation 5的叫價高達8,000元。

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黃金商場店主回應炒價：機都未有，講乜呀

深水埗黃金商場今日亦有預售點出售PS5，記者早上曾致電查詢，對方回應指已經沒有名額。傍晚記者再到商場巡視，店鋪貼出告示「首批預訂名額已滿」，亦未見有人特意前來尋找PS5。商場內有數間收購二手遊戲的店鋪，他們均未有表示會收PS5，收任天堂switch 仍然是重點。至於商場內外，亦未見有PS5的宣傳廣場，廣場的大銀幕依舊播着任天堂的Mario 廣告。

對於港版PS 5在內地炒至8,000多元，有店主笑言「機都未有，講乜呀」，不評論是否炒得起，又指現時無現貨不會收機，也不知道到底有幾多部機供出市面。

有機迷笑言，由於過去Sony 的首批機都有問題，故抱觀望態度，「由其他人炒。」

另外，今日成功在網上預購的人士應該會收到相應的sms確認短訊，但網上有不少人指至傍晚仍未收到，料「凶多吉少」。