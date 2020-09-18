PS5預售迅速售罄　信和排長龍到街外　網上炒至8000元

遊戲機PlayStation 5（PS5）終於面世，今日（18日）中午12時接受網上登記預約，大批打機愛好者搶購，除網上登記外，Sony亦在各區設預購點，其中旺角信和中心則有三個預購點，早上吸引大批人士排隊等候，人龍一度達一百米。有成功預訂旳買家表明，不會炒賣「要炒就唔落嚟排隊」，因為預約點限每人購買一部主機。不過，也有人未能成預約感失望，在現場等候有人棄單「執雞」。

PlayStation 5今日中午12時接受網上登記預約，並在多區共18間商舖提供預售服務。PlayStation 5在香港的定價為數位版本3,180港元，以及光碟機版本3,980元，香港為首批發售地區，而中國地區則未有發售時間表，在國內的網上平台港版PlayStation 5的叫價高達8,000元，今次預售勢必引起一輪炒賣。

旺角信和中心則有三個預購點，早上吸引大批人士排隊等候。其中陳先生及李先生在11點到達，成功取得籌號，並於下午1點許付款預訂了兩部主機。他們認為今日排隊人龍並不是太長，「排到後中銀銀行，我哋前面有幾十個咁囉。」

對於PlayStation 5在內地有價有市，今次排龍是自用或是會轉售？他們以「要炒就唔落嚟排隊」作回應，堅持不會轉售，又不擔心首批主機或存技術問題，「要買先知中伏」，言談間難掩興奮心情。

但有人歡喜便有人愁，有機迷只差十多分鐘便與PlayStation 5無緣。他無奈指「我前一個都有，但去到我就無」，但他堅持等候所有人付錢後才離開，希望途中有人未回來付款或棄單，成功「執雞」覓得心頭好。

真玩家失望 擔心食炒價

除了信和中心外，深水埗黃金商場及灣仔188商場亦有預售點。李先生在中午放飯時間到188商場碰運氣，但運氣未有來臨，要等待下輪開售，「會想訂第一水其實都係睇中佢嘅遊戲好正，有啲係PS4遊戲嘅續作嚟，好吸引，我就睇中新一集蜘蛛俠同埋horizen zero dawn，想快啲玩到。」

他坦言，對無法首輪入手感少許失望，又擔心要食炒價，「因為大陸未發售，可能有炒家托價，又賣水貨畀大陸，搞到我哋真玩家買唔到。」

記者依Sony官網提供的預售點電話，並打去多間店鋪了解預訂情況。多間店鋪均指在大約45分鐘內已經將所有名額售出，但他們拒絕透露預售的數量。另外，電訊商CSL門市亦指有少量名額，但在中午過後網頁便寫明「名額已滿」。

至於Sony官網的預售情況，由12時開始的50分鐘後，網站便顯示「活動完結」，不少網民高呼買不到，又指成功輸入資料後收不到sms短訊等。