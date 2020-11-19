刑期覆核｜侍應萬聖節擲麻包袋被判社服　上訴庭指過輕改囚3月

有網民去年萬聖節發起在蘭桂坊聚集，一名在迪士尼樂園工作的男侍應，承認當晚參與非法集結，原審裁判官何俊堯判他120小時社會服務令。不過律政司認為判刑過輕，今（19日）申請覆核刑期，認為男侍應擲麻包袋行為有鼓動性，易令他人仿效，要求改判即時監禁。上訴庭認為原審原則上犯錯，即時改判入獄3個月。

被告鍾嘉豪（24歲，侍應），承認一項非法集會罪，指他在去年10月31日在中環擺花街9至13號外參與非法集結，原審裁判官何俊堯判處他120小時社會服務令。

多人蒙面令暴力迅速升級

律政司代表陳辭時提到，禁蒙面法案的原則也適用於本案，並指本案非法集結的規模大，警方人數少，而且多人蒙面，令暴力迅速升級。

不過，原審裁判官卻未有考慮上述要點，錯誤地認為本案非法集結情節較輕微，而且非法集結案的嚴重性，不單在於暴力程度，更是關乎集結人數，及對社會安寧造成的風險。

擲麻包袋易令人仿效有鼓動性

律政司代表亦認為，被告當時擲出麻包袋，行為有鼓動性，在群情洶湧的情況下，容易令人仿效，應屬加刑因素，但原審裁判官也未有考慮，本案應判即時監禁。

上訴庭認為判刑過輕

辯方反駁，原審裁判官已考慮當時集結人數、潛在風險等，而社會服務令本身已屬具阻嚇性的刑罰，被告已進行8小時社會服務令。

上訴庭休庭片刻作考慮後，認為原審裁判官原則上犯錯，判刑過輕，改判被告即時監禁3個月。

案件編號：CAAR4/2020

就反修例示威案曾作刑期作覆核的部份案件。(詳見下圖)