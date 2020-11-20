理大衝突｜見年輕人被捕受傷不忍袖手旁觀　工人認向警車擲汽油彈

反修例示威者去年11月在理工大學與警方作激烈對峙，另一批示威者則在港九多區發起警民衝突以分散警方注意力，期間一名地盤工人疑在旺角向警車擲汽油彈被控，他今(20日)在區域法院承認企圖縱火等罪名。被告求情時稱，因看到不少年輕人因參與社運受傷、自殺和被捕，認為不能袖手旁觀，現在已非常後悔，惟法官指案件嚴重，先為被告索取精神科報告，把判刑押後至12月11日。

同時認藏刀及伸縮棍

被告黎振源，24歲，承認一項企圖縱火，及一項管有攻擊性武器罪，指他於去年11月18日，在旺角黑布街與油街交界，企圖用火損壞一輛警車，罔顧車內警員的安全，另管有一把刀、一支伸縮棍及一支胡椒噴霧。被告原本同被控一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，則准留在法庭檔案不作處理。

距離警車5至10米擲汽油彈

控案案情指，案發當日清晨，數百名示威者在旺角彌敦道及窩打老道一帶聚集，他們並設置路障，當時有一部警車駛至該處，被告在距離5至10米位置，把一個已燃點起的汽油彈擲向警車，汽油彈落在警車右前方地上，被告即逃跑但被截獲，警員並在其身上搜出刀及伸縮棍等物品。

去年11月18日理大警民衝突的情況。(詳見下圖)

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自小因口音問題受欺凌

辯方求情時指，在內地出生的被告，年幼移居香港，因口音及衣着等問題受到欺凌，他後來被診斷患有情緒障礙，容易情緒波動，一時會情緒極度低落，有時又會因衝動而大量消費等。

無意圖作損壞行為

案發前發生了中大及理大警民衝突事件，被告受到影響，決定到旺角意圖協助分散警方的注意力，辯方強調被告只是鹵莽而拾起一個汽油彈，並擲向警車，無意圖作出損壞行為。

會進修望能重投社會

律師又指，被告在其求情信中表示真誠悔意，又稱因看到不少年輕人因社會事件被捕、受傷甚至自殺，他覺不能袖手旁觀。惟被捕後經過反省，明白理想亦不能訴諸暴力，承諾服刑期間會進修，希望能重投社會，並會以溫柔的方式幫助他人。

案件編號：DCCC182/2020