理大衝突｜再多14名男女被控參與暴動罪　下周一東區法院提堂

去年11月香港理工大學爆發激烈衝突，警方於11月18日清場時拘捕13男2女，年齡介乎16至61歲，當中8男2女其後拒保候查，獲暫時釋放，另外5名男子則繼續保釋候查。警方表示經進一步調查及徵詢法律意見後，今日（14日）在全港各區共拘捕7男2女，連同該5名獲保釋男子，警方暫時共起訴該14名年齡介乎18至60歲的男女一項「參與暴動」罪，其中4人另加控一項「管有工具可作非法用途」罪，1人另加控一項「在公眾地方管有攻擊性武器」罪。案件將於5月18日上午在東區裁判法院提堂。警方指拘捕行動仍在進行中。

去年11月香港理工大學爆發激烈衝突。（資料圖片）

商業罪案調查科總督察陸振中指警方調查為多方面及多角度，搜集不同地方證據包括閉路電視，被捕15人中包括學生。陸又呼籲案件屬嚴重罪行，暴動罪一經定罪最高可判監10年，管有工具可作非法用途及在公眾地方管有攻擊性武器，一經定罪最高可分別判監2年及3年，而留有案底對青少年日後做成的影響亦十分嚴重。

陸振中表示，反修例事件中警方截至今晨，共拘捕8337人，當中1448人涉暴動罪，其中581人已被控暴動。陸指警方執法不論涉及人士背景、職業及身份，於有合理懷疑下警方便會作拘捕，而於足夠證據下便會作檢控，即使被捕人拒保獲釋，亦不代表日後不會被檢控，警方會繼續專業調查每一宗案件。