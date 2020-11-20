美國大選｜學者徐家健：料拜登先處理經濟　香港「中間人」漸重要

美國總統大選涉及中美關係，更惹起港人關注。美國克林信大學經濟系副教授徐家健今日（20日）出席論壇時稱，估計受疫情影響，拜登上台後會先處理經濟問題。他又稱，社會運動後港人「中間人」的角色較困難，隨著中國與西方爭拗漸多，香港的角色會漸為重要。

「灼見名家」舉行周年論壇。（張浩維攝）

美國克林信大學經濟系副教授徐家健出度「灼見名家」周年論壇，談到中美「熱戰」時稱，港人於社會運動後，或會質疑是否可繼續扮演過往「中間人」的角色，他稱無可否認會較困難；但由於中國與西方國家爭拗漸多，加上香港接收西方資訊較快及容易，認為「中間人」的角色會更為重要。

徐家健估計拜登上台後一至兩年會先處理經濟問題。（張浩維攝）

他又稱，美國前總統奧巴馬早前稱若非因金融海嘯，會對中國採取更強硬態度。由於拜登的班子與奧巴馬相近，加上美國經濟現時受疫情影響，估計拜登上台後會先處理經濟問題，未來一至兩年未必會採取與特朗普類似的手段。

至於有指中國經濟「內循環」，提倡國內消費及生產鏈留在內地。徐家健稱因隨中國發展、人口增多，內循環為整體發展進程必經階段，未必與美國衝突有關，美方制約僅加快其速度。高風諮詢行政總裁謝祖墀稱，西方國家仍然受疫情影響，短期內難以恢復經濟，而中國疫情相對受控，難靠對外貿易支持經濟。