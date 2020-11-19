美國大選｜特朗普團隊要求重點威斯康星州部分選票

美國大選結束超過兩周，部分州份的爭議仍未解決，其中在威斯康星州（Wisconsin），總統特朗普（Donald Trump）競選團隊在11月18日花費300萬美元，申請重點當地兩個縣的選票。

特朗普團隊的聲明指在17日晚上繳付費用，並在18日期限屆滿前提出重新點算密爾沃基（Milwaukee）及戴恩（Dane）兩個縣的選票，認為威斯康星的民眾應該要知道他們的選舉進程是否以合法和透明的方式進行，但該兩個縣完成重新點票及統一執行缺席投票規定前，選舉結果缺乏誠信。

密爾沃基縣是州內最大城市密爾沃基的所在地，當地人口有27%是黑人，比例是全州之冠。而州首府麥迪遜（Maddison）及威斯康星大學則是位於戴恩縣。民主黨的拜登（Joe Biden）在這兩個縣奪得577,455票，大幅領先獲213,157票的特朗普，拜登在全州以20,608票之差擊敗特朗普，取得10張選舉人票。

特朗普團隊稱，當地的工作人員錯誤地為寄回的缺席投票上補回資料，以及避開選民提供附有相片身份證明文件的要求。不過當地選舉指引容許選舉職員容許在有可靠資料情況下，補充見證人的地址，當局亦強調沒有更改選票內容。