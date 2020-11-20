公大生膊頭撞警令疑犯逃脫　官指帶妨礙司法之嫌　囚8星期

公大男學生被指去年9月在深水埗用膊頭撞向警長胸口，阻礙對方追捕疑犯。他否認阻差辦公罪，案件今（20日）在西九龍法院裁決，裁判官王詩麗指被告砌詞狡辯，未有道出實情。並信納警長指被告是蓄意撞向其胸口，令警長原本追捕的疑犯得以逃脫。王官指被告所為帶有妨礙司法之嫌，且可能令現場者仿效，火上加油；直指監禁是唯一選擇，判被告即時入獄8星期。

被告馬梓軒（22歲）被控去年9月30日在深水埗南昌街123號外，故意阻撓正當執行職務的警長黃翊碩。

官認為被告畏罪逃跑

被告在審訊時辯稱當時集中於被追捕的疑犯，沒留意到警長，反指警長撞到他後再舉棍，他出於害怕而跑走。裁判官裁決時則指，合理的反應該是望向被追捕者的身後，了解發生何事。她亦不相信警長會惡人先告狀，撞到對方後作打人狀。裁判官又質疑，被告知道警方早前已出胡椒噴霧，仍選擇留在現場，面對警長卻感害怕，反應異常。她認為被告跑走的原因是因他曾撞向警長，畏罪逃跑。

被告撞警令疑犯逃脫

裁判官信納警長作供，指警長遭被告撞至後退幾步，令疑犯逃去無蹤。被告不但耽誤警長追捕，更令對方受傷。裁判官裁定被告故意撞警，罪名成立。

她判刑時指，現場情況混亂，被告受制服時有人起哄，可見被告所為可能會使他人仿效，火上加油，令警方更難控制場面，最終判囚8星期。

案件編號：WKCC1728/2020