的士司機涉泊車在警防線前　被裁定阻差及襲警罪成　即時還柙

反修例示威引發連場示威活動，一名的士司機涉將的士橫泊在旺角彌敦道，圖阻警方推進防線，他否認阻差辦公及襲警罪受審。裁判官認為，雖然司機曾喝酒，但非醉至不能構成犯罪意圖，而且他將的士泊在警方面前，為生事及故意製造麻煩；雖然現場拍得的片段未有拍到襲警過程，但片中所見司機上半身的動作，與踢了警員兩下的動作脗合，裁定他兩罪罪成，司機即時還押。案件將於10月12日判刑。

被告張錦運（66歲）否認於2019年7月7日在旺角創興廣場外，故意阻撓在正當執行職務的高級警司及高級督察，以及襲擊一名警長。被告另早前已認呼氣中的酒精濃度超標罪。

官指被告態度囂張

裁判官裁決時指，被告前往現場時知道正發生社會運動，他事發時故意不理會警員指示，態度囂張，不必要地大聲說話。他將的士停在馬路阻礙警方，令警方要繞過的士才可前進，令警員執行任務時更困難，也不按警員指示交出車鎖，令涉事警員的工作更為困難。

吵架有文有路反應並不緩慢

雖然被告辯稱他醉酒，無法構成犯罪意圖，但被告與警員吵架時「有文有路」，反應並不緩慢，認為他雖然曾喝酒，但並非醉至無法構成犯罪意圖，更認為被告泊的士在警方面前為生事及故意製造麻煩。

被告上身動作與踢警脗合

至於襲警罪，裁判官認為雖然沒人目擊過程，而現場拍到的片段，雖然未有正面拍到襲擊的過程，但根據片中所見被告上身的動作，認為與其踢了警員兩腳的動作脗合，故裁定被告兩罪罪名成立。

控方透露被告過往有多項案底，包括冒警、浪費警力等。辯方稱被告事後已戒酒，並尋求社工協助解決情緒問題。裁判官先為他索取背景報告再作判刑。

案件編號：KCCC2739/2019