香港迪士尼樂園城堡不再全球最矮　官方首披露較擴建前高逾倍

香港迪士尼樂園踏入15周年，除了將啟動連串慶祝活動外，樂園的城堡經過三年的圍封擴建後，「奇妙夢幻城堡」於今日（20日）舉行揭幕儀式，並將於明天（21日）開放公眾進入參觀。園方首披露，新城堡比舊的「睡公主城堡」高一倍以上，而奇妙夢幻城堡除了加入了融合13位公主與皇后的元素外，亦在城堡門口的閘加上代表香港的洋紫荊花圖案，以加入香港元素。

為慶祝樂園15周年，新落成的「奇妙夢幻城堡」以及「15周年奇妙慶典」於今日（20日）舉行揭幕儀式。香港迪士尼樂園度假區行政總裁楊善妮於揭幕式上表示，新的城象徵了勇氣、希望和無限可能。

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城堡增高後至少達47米

新落成的「奇妙夢想城堡」是香港迪士尼樂園現有最大規模的改造項目，舊有「睡公主城堡」一直被冠以「最小城堡之名」，非官方資料指只有23.5米高，官方一直未有公布「奇妙夢想城堡」高度。

華特迪士尼幻想工程（亞洲）監製焦雅欣在今日的發佈會上，首披露新的「奇妙夢想城堡」較睡公主城堡「高一倍以上」。

換言之，增高後的城堡將至少高47米，將擺脫與美國加州迪士尼樂園「睡公主城堡」並列全球最矮城堡之名，但未知是否與巴黎和東京迪士尼樂園一樣，惟料仍矮於上海迪士尼樂園城堡。

▼各地迪士尼樂園城堡高度▼

塔樓尖頂加毒蘋果圖案 城堡門外圍欄加洋紫荊花圖案

華特迪士尼幻想工程（亞洲）行政創意總監韋愷禮指，「奇妙夢幻城堡」是屬於香港獨一無二的的城堡，而城堡中亦融合了14位公主皇后的故事於其中，城堡上的每座塔樓及尖頂都擁有獨特的顏色配搭、標誌圖案和紋理裝飾，以白雪公主為例子，塔樓尖頂就加上了毒蘋果的圖案，而城堡門外的圍欄亦有加入洋紫荊花的圖案作為香港元素。

城堡組件組合的方式，在園區外製成組件後，再運進園區內進行組裝，據焦雅欣指，以此方式可大大提高施工效率，僅以三個月便完成整個城堡的外型，亦有助於減低施工成本。

城堡內部有14位公主皇后雕像可供拍照

至於城堡內部，新的「皇室禮賓庭」內有14位公主女王的雕像讓遊客觀賞和拍照，遊客亦有機會可與迪士尼公主和女王會面與拍照。除了雕像外，遊客亦可欣賞到不同公主主題的雕刻、掛毯，以Elsa女王的圓柱為例除，就加入了角色雪人小白的雕刻；「城堡珠寶店」則是首間在「奇妙夢想城堡」內開設的珠寶店，售賣紀念品。

除了新的城堡外，園方亦推出「奇妙夢想城堡故事展」，帶領遊客探索城堡翻新的故事與過程，將城堡的設計至完工的過程重現於遊客眼前。故事展中亦有介紹城堡的設計埋念與元素，逐一介紹各個塔樓尖頂背後所隱藏的公主元素。故事展更設有聲音導賞團，由藝人林嘉欣聲音導航，介紹城堡的內容和故事。

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對於近日新冠肺炎的確診人數又再上升，園方則表示自9月重開後的確多了更用賓客，園方會嚴格跟從政府衛生指引，例如於排隊隊例的地下加上標記，以協助遊客保持社交距離；而遊客與場內卡通人物拍攝時，亦需與角色保持距離，園方則建議市民採用自拍的方式與喜愛的角色拍照。

為迎接「15周年奇妙慶典」，園方推出「FUN享奇妙想」大抽獎，於11月21日至30日期間，送出合共15,000張樂園一日標準門票，以及150份度假酒店住宿。

另外，華特迪士尼公司將會捐出150萬元的善款給予願望成真基金、兒童癌病基金和生命小戰士會，以支持三個香港的非牟利機構，為病童與家庭提供適切的服務。