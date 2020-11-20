迪士尼樂園送15000張門票　150份酒店住宿　香港居民周六起登記

香港迪士尼為慶祝十五周年舉辦「FUN享奇妙夢想」大抽獎，送出15,000張香港迪士尼樂園一日標準門票，以及150份迪士尼探索家度假酒店標準客房住宿一晚。明日（21日）至本月底（30日）期間，合資格的香港居民只需於活動網頁報名參加 ，便有機會獲獎，得獎名單將會於12月9日於活動網頁內公佈。

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香港迪士尼樂園「奇妙夢想城堡」及「15周年奇妙慶典」揭幕，並宣布舉行大抽獎。（龔嘉盛攝）

$688元買門票可入場兩次

「FUN享奇妙夢想」大抽獎將於明日（21日）上午9時正開始於活動網頁網上報名。持有香港身份證、或 11歲以下持有香港出世紙及由本地學校發出的學生手冊，或附有相片的有效法律文件的香港居民都符合資格，得獎名單將會於12月9日於活動網頁內公佈。

獎品包括15,000張香港迪士尼樂園一日標準門票，以及150份迪士尼探索家度假酒店標準客房住宿一晚，使用日期由今年12月14日至明年3月14日 (獎品酒店房間之入住日期不適用於2020年12月19至31日，2021年1月1日至2日及2月12至16日)。

由即日起至明年2月28日，香港居民同時專享「雙重慶祝」優惠，只需港幣688元便可入園兩次，慶祝香港迪士尼樂園15周年生日及體驗A Disney Christmas傳統聖誕活動。

捐款150萬予三個非牟利機構

與社區一同慶祝15周年的奇妙夢想之時，迪士尼宣佈回饋香港這個家，將會捐出港幣150萬元的善款給予願望成真基金、兒童癌病基金和生命小戰士會，為數千個病童及其家庭提供適切的服務。