迪士尼新城堡即將開幕　林嘉欣聲音導賞　當日入園贈15周年襟章

香港迪士尼樂園的城堡「大變物」工程進行了一段時間，期待已久的「奇妙夢想城堡」即將在11月21日開幕，並推出全新「奇妙夢想城堡故事展」，以及跟從星級粉絲林嘉欣的「奇妙夢想城堡導賞之旅」。而在21日當日也會向賓客免費送出15周年生日襟章，聖誕活動A Disney Christmas亦於同日開始。 （圖片由機構提供）

「奇妙夢想城堡」由13個迪士尼公主和女王的經典故事啟發建成，城堡上每座城塔和尖頂都分別融入每位公主和女王的故事特色。而這個城堡是全球獨一無二，更象徵勇氣、希望和無限可能，鼓勵小朋友追尋夢想。

「奇妙夢想城堡故事展」將會帶領大家體驗一趟探索之旅，了解迪士尼幻想工程團體從設計至完工的奇妙過程。展覽會分享城堡概念和設計、創新建築技術、往後陸續推出的娛樂體驗。故事展聯同華特迪士尼動畫製作室及彼思動畫製作室共同創作，細訴公主和女王的動人故事。

星級粉絲林嘉欣則聲音導賞「奇妙夢想城堡導賞之旅」，帶領大家360度欣賞城堡上每個塔樓、圓頂、尖塔及尖頂的細節。

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