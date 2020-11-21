新冠肺炎｜陳肇始：研極高危地區返港特定酒店檢疫　收緊熔斷機制

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，有專家擔心聖誕假期間歐美留學生返港或加劇疫情。食物及衞生局局長陳肇始今日（21日）表示，當局正研究設特定酒店讓極高危地區返港人士檢疫；亦考慮再收緊航班「熔斷機制」，增加航線停飛時間。 她又稱，政府早在9月已提醒市民第四波疫情或來臨，而近日確診個案多涉聚集活動及跳舞娛樂等，須盡快遏止相關活動，故關閉派對房間。陳強調，政府有決心與病毒「勢不兩立」，呼籲市民減少不戴口罩的活動。

▼11月16起收緊防疫措施▼

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陳肇始今日表示，會密切監察疫情整體情況，而強制檢測即將推行，相關政策局正密鑼緊鼓籌劃細節，希望可盡快發出指示。她稱，昨日（20日）晚上當局與私家醫生會面商討法律框架、執行細節，亦會有電腦系統配合私家醫生，而私家醫生亦一致支持計劃。

被問到衞生署檢測量是否可承受強制檢測時，陳肇始則指，現時公營檢測量每日可到7,000至8,000，疫情嚴重時更增加至1萬；而私營更可達每日10萬，有需要時會公私營合作。而確診者津貼方面，陳肇始指，勞工及福利局正敲定有關細節，明白基層如須接受強制檢測，或會擔心一旦確診，導致「手停口停」，故研究給予津貼確診者。

▼新加坡旅遊氣泡需注意12件事▼

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陳肇始表示，當局正研究設特定酒店讓極高危地區返港人士檢疫。（資料圖片／張浩維）

陳肇始又稱，擔心即至的假期期間，大批留學生返港，當局已特別留意相關方面問題，正研究設特定酒店讓從極高危地區返港人士檢疫，現時已和業界展開討論。另外，她表示，如12月確診個案進一步上升，當局會考慮再收緊航班「熔斷機制」。

她又直言，第四波疫情有可能較第三波更嚴峻，因此政府近期措施來得較急，希望穩住疫情。陳呼籲市民減少不戴口罩活動，以及不必要的聚集。