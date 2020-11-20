新冠肺炎｜建生國際確認主席吳汪靜宜染疫　健康情況大致良好

衞生署衞生防護中心今（20日）公布新增21宗為本地確診個案。其中涉及9人確診的灣仔Starlight Dance Club舞蹈群組，首名確診患者據稱為75歲商界名人吳汪靜宜，她也在本周日（15日）到有富豪俱樂部之稱的深水灣香港高爾夫球會食飯。她擔任主席的上市公司建生國際集團今晚發表聲明，確認吳汪靜宜本周二（17日）確診，集團即晚通知建生國際集團及其兩子創辦旳基滙資本所有員工，彈性在家工作直至12月1 日，並安排全員接受病毒檢測，直今並未有員工確診。

上市公司建生國際集團與基滙資本發表聯合公布聲明，確認主席吳汪靜宜於本周二確診新冠肺炎，目前接受隔離治療，現在健康情況大致良好。

聲明指吳汪靜宜在日前出席灣仔一個活動前，健康狀況良好，沒有病徵，直至本周一（16日）感到不適，懷疑在該活動期間不幸地被病毒傳染， 但她活動期間有跟從指示以作出防護措施。她翌日到醫院求醫並確診新冠肺炎，目前正接受治療，希望外界不要作出揣測性報道。

集團辦公室消毒WFH 全體員工檢測零確診

為保障員工安全，建生國際及基滙資本已於本周二晚通知所有集團及基滙資本總部辦公室員工，即時安排彈性在家工作直至12月1 日，並安排所有員工包括基滙資本三位執行合伙人在內接受病毒檢測，直至現時為止並未有員工確診。建生指集團及基滙資本已於辦公室進行徹底消毒，以確保員工健康。

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