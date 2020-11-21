新冠肺炎．11.21｜初步確診逾60宗　張竹君：跳舞群組爆超級傳播

新冠肺炎疫情急劇反彈，衞生署衞生防護中心今日（21日）公布，有43宗確診個案，是8月中以來，近三個月單日最多宗數。21宗本地個案和灣仔Starlight Dance Club、百樂會等14間舞室跳舞群組有關。本地個案中，源頭不明個案佔13宗。消息指，今天新增逾60宗初步確診個案。

【23:06】大埔靈糧堂劉梅軒中學學校於今日下午接獲一位中六學生通知，初步確診新冠肺炎。該學生最後於星期五（20日）回校上課，亦有參與下午的補課。 該學校表示，已經啟動緊急事故應變小組，即時開會商討各項跟進，並同時等待教育局及衛生防護中心正式通知及具體建議。

【22:56】民政事務總署牌照事務處（牌照處）回覆查詢時表示，根據記錄，除位於尖沙咀加拿分道25-31號9字樓的「百樂會」及旺角金雞廣場3樓的「金麗會」持有牌照處發出的會址合格證明書；牌照處並沒有向其餘十二間處所發出遊戲機中心、會址、卡拉OK場所或麻雀天九娛樂場所相關的牌照/合格證明書/許可證。會址為第599F章下的表列處所，會址管理人須遵從食物及衞生局局長根據第599F章第8條所發出的相關指示。

【16:57】張竹君表示，學員或跳舞老師可能最多去3、4間舞室，部份舞室是1、2人去過。

【16:54】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，積極準備病床予初步確診及確診病人，有1200一線隔離病床可接收病人，參考確診個案增幅會好快，「考慮72小時準備開亞博館，亞博館現時有1900張床，加埋一線隔離病床1200，660張2線病床，共有3000多床可應付。

新冠肺炎｜張竹君：初步確診增逾60宗 疫情來勢洶洶 籲盡量留家

【16:50】張竹君表示，不少是單對單跳舞，或者有一人教10個、8個；百樂會懷舊歌舞患者出席的生日派對，亦會有交換舞伴跳舞的情況，有可能同其他人跳，由於同跳舞有關，並有發現其他病人曾去過（雖然不同日子），張說「有機會比我們想像中傳播得多，故已納入跳舞群組。」

新冠肺炎｜曾赴14間跳舞廳須強制檢測 張竹君：群組現超級傳播

【16:40】張竹君表示，今日除了有43宗確診個案，還新增初步確診逾60宗，形容疫情「升得來勢洶洶」，相信跳舞群組出現超級傳播。

【16:33】據悉，本港與新加坡旅遊氣泡延期兩周。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增43宗確診個案，36宗本地個案，其中13宗無源頭個案。至今，Starlight Dance Club、百樂會懷舊歌舞等跳舞群組，合共到過14個場所跳舞，今日再增21人染疫。張竹君稱希望去過14間跳舞場所的人士，無論學員或老師，若11月1日之後去過人士，都要盡快做檢測，食物及衞生局會即將發出強制檢測的公告，要求他們於11月24日前接受檢測。

【16:11】商務及經濟發展局局長邱騰華今日（21日）下午5時就香港與新加坡「航空旅遊氣泡」會見傳媒。

【15:44】就有報道指早前確診的三名的士司機和一名復康小巴司機，經醫院管理局跟進後病毒檢測為陰性並已經獲安排出院，政府發言人今日（21日)回應稱，相關的四宗個案由私營化驗所為金域檢驗（香港）有限公司早前初步確認為一宗陽性及三宗「不確定」，按既定程序送往衞生署公共衞生化驗服務處覆檢後被確定為四宗陽性個案，而當時的檢測結果顯示樣本的病毒含量極低。個案其後病毒檢測為陰性符合出院條件獲安排出院，並不影響其早前的確診個案定性。



衞生署公共衞生化驗服務處考慮到多宗個案同時被檢測為陽性，早前進行跟進調查，包括向相關的私營化驗所了解情況，並視察其實驗室和檢視其樣本處理及化驗流程等。公共衞生化驗服務處至今並未發現確實證據證明樣本於處理過程中出現交叉污染。

▼11月16起收緊防疫措施▼

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新冠肺炎｜陳肇始：研極高危地區返港特定酒店檢疫 收緊熔斷機制

【12:39】有專家擔心聖誕假期間歐美留學生返港或加劇疫情。食物及衞生局局長陳肇始今日（21日）表示，當局正研究設特定酒店讓極高危地區返港人士檢疫；亦考慮再收緊航班「熔斷機制」，增加航線停飛時間。她又稱，政府早在9月已提醒市民第四波疫情或來臨，而近日確診個案多涉聚集活動及跳舞娛樂等，須盡快遏止相關活動，故關閉派對房間，並呼籲市民減少不戴口罩活動。

薛永恒（中）說，會考慮如何因應疫情發展，考慮在某些處所強制要求使用安心出行程式，但強調會聽取專家意見，再決定哪些處所屬高風險場所。（廖雁雄攝）

薛永恒︰考慮強制部分場所用安心出行 有商場推記錄行程換現金券

【11:30】創科局局長薛永恒今早出席電台節目時，被問到會否要求強制使用「安心出行」應用程式，他表明不會排除任何可能性，對強制方式持開放態度，強調是建基於防疫及抗疫需要。

薛永恒今早出席另一場推廣「安心出行」應用程式活動後，再被問到強制使用「安心出行」計劃。他強調，政府防疫工作要因時制宜，按步就班推行，安心出行是科技工具，當局會考慮如何運用，以取得最大成效。

薛說，當局推動使用科技工具時，會考慮如何因應疫情發展，包括會考慮在某些地方強制要求使用，但強調當局會聽取專家意見，再決定哪些處所屬高風險場所。他又指，按專家意見，當局知道食肆等處所，市民會脫下口罩進食，風險較高。而防疫抗疫是整體考慮，當局已做不同工作，會按專家意見考慮如何加強，例如軟件可如何應用。

薛又指，因安心出行軟件只是新推出約一星期，目前在不同下載平台，該軟件下載量在香港市場中屬前列。他又指，目前已有1.2萬間場所響應，包括7千間屬政府場地，5至6千間為商場、食肆、酒吧及戲院等。

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【11:02】第四波疫情爆發。消息指，今天新增大概45宗確診個案。

新冠肺炎｜政府刊憲關派對房間禁夜店跳舞表演 明起生效為期5天

【10:00】因應本港2019冠狀病毒病的疫情發展，政府今日（21日）表示已就《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）下的指示及指明刊憲，以進一步收緊社交距離措施。上述指示將由11月22日零時零分起生效。

收緊措施詳情如下：

（一）在餐飲處所（包括酒吧或酒館）及夜店或夜總會內不得進行現場表演及跳舞活動。

（二）所有設置（或擬設置）供租用舉行社交聚會的處所（一般稱為派對房間）必須關閉。

政府已就第599F章下的最新指示及指明刊憲，以實施上述措施。上述措施將於年11月22日至11月26日的五日期間內生效。餐飲業務負責人及表列處所管理人違反第599F章的法定規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。

昨日總覽：

新冠肺炎．11.20｜增21宗本地個案9宗無源頭 第四波疫情爆發

強制檢測｜有病徵病人須2天內交樣本瓶 逾5日未交可被判囚半年

陳肇始：今有逾30宗初確 疫情急速惡化 三群組須做強制檢測

疫情與上呼吸道感染夾擊 初小停課14日 陳肇始：不排除全面停課

新冠肺炎｜梁子超促全港停課 許樹昌料政府觀察數天後收緊措施

確診大廈｜Starlight群組9患者住址曝光 一人住大潭億元紅山花園

【00:50】新冠肺炎疫情急速反彈，衞生防護中心公布，本港昨日新增26宗確診，當中21宗屬本地感染，更包括9宗無源頭個案。根據衞生防護中心資料， Starlight Dance Club的9人群組中，6人居於港島區；餘下3人則於西貢及將軍澳。

其中，群組首名患者、個案5487的建生國際集團主席吳汪靜宜居於老牌豪宅威利閣，但未算最豪，個案5503的65歲女子，居於大潭紅山花園。翻查過往報道，於2014年底，曾有人斥約8,430萬元，購入紅山花園一幢洋房。

新冠肺炎｜建生國際確認主席吳汪靜宜染疫 健康情況大致良好

新冠肺炎｜Starlight增9人確診 富商吳汪靜宜傳染期到高球會食飯

新冠肺炎｜荃灣主婦確診 參加尖沙咀百樂會懷舊歌舞百人生日派對

551776 新冠肺炎｜有患者曾到滘西洲公眾高球場 未來兩天將關閉消毒

確診食肆｜染疫婦發病赴W酒店中餐廳 跳舞荃灣婦曾光顧葵芳翠園

【00:31】衞生署昨日（20日）公布新增26宗確診個案，累計增至5,518宗。新增個案中有21宗為本地個案，其中#5509的42歲女子在本周日（15日）發病，但根據衞生防護中心晚上公布的資料，她於本周二（17日）曾到香港W酒店星宴中餐廳，即發病後仍有外出食飯。

至於#5518，67歲的居荃灣跳舞婦人，除在本周二（16日）赴尖沙嘴河內道的「百樂會懷舊歌舞」出席生日會外，亦到過荃灣及葵青區內的多間食肆，包括葵青劇院的翠園、千色匯 I 期南記粉麵等。

▼粵澳「回港易」10個須注意重點▼

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旅遊氣泡｜無源頭個案日超5宗兩日內暫停 商經局：回港要檢疫

過去七日共錄13宗無源頭個案 倒數兩天 新加坡旅遊氣泡可續推？

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▼感染風險通知流動應用程式▼