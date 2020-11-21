理大舊生、壁球「一姐」歐詠芝督察畢業　稱對理大衝突保持中立

香港警察學院今天（21日）舉行結業典禮暨閱操儀式，警務處處長鄧炳強主禮為兩期共173名督察和警員舉行的結業會操。其中有兩名本地前運動員的督察畢業，包括英泰混血兒、前職業足球員釗域亞歷山大，以及本年3月退役的壁球港隊「一姐」歐詠芝。 於理工大學畢業的歐詠芝表示，去年反修例風波在新聞見到理大衝突場面有些混亂，校園需時修復，她保持中立，不偏不倚的態度看待。

27歲的英泰混血兒、前職業足球員釗域亞歷山大是由警員晉升督察，獲施禮榮盾及榮譽警棍。他表示，當年加入警隊作出很大取捨，因為爺爺是警察，他之前也做過輔警，培養對警務工作興趣。

他表示，身為非華裔人士，在港獲益良多，於2017年加入警隊，是想趁年輕時以青春貢獻和回報社會。對於最近有警員違法，他指警員要注重誠信操守，為自己行為承擔，警隊會秉公辦理。至於他加入警隊而面對不同意見，他認為最重要是尊重和了解對方立場。

五名畢業督察和警員表示，不擔心在敏感的社會形勢下加入警隊被起底。（梁鵬威攝）

曾為港在2018年雅加達亞運會奪得女子壁球團體金牌的31歲壁球「一姐」歐詠芝現畢業督察班，並獲榮譽警棍。亞運會後，她差不多退役，遂投考警察。她表示，一直有興趣加入警隊，平時很多警察參與壁球聯賽，任職警察也是運動員退役後的路向，當時剛巧招募，她自己有興趣，「好好彩俾我加入到」，她說曾得到政府和市民支持，希望為社會做事。

未必睇得曬新聞，所以我會抱住一個中立嘅態度

被問到對理大衝突看法，作為理大舊生的她表示，「交由法律界決定，自己就會保持中立，不偏不倚的態度」。她說，「當日場面混亂，自己唔係喺場入面，個陣時我都未必喺香港，未必睇得曬新聞，所以自己嚟講我會抱住一個中立嘅態度。」她續指，校園需要時間修復，感謝理工教職員努力維持學校運作。

她表示不擔心被起底，一直以來做好自己，認為警隊有行動應對和阻止，也有措施保護警員，她又說，得到家人支持和朋友理解退役後加入警隊的決定。

獲薛富盃及銀笛的24歲警員吳浩榮去年中大畢業，被問到昨日有警員就中大畢業禮有人涉嫌違反《國安法》等進入中大校園調查，他指，作為警察會公平公正處理任何違法事件，只要有案件發生，「警方介入調查正常」。他認為，警隊沒有政治立場，是次事件不會造成校方和學生不信任，警方只是程序上調查。

對於去年中大發生嚴重衝突，他說：「我認為警方做法係合理，係正常、合理使用適當武力對違法行為制止。」

+ 8 + 8 + 8

獲施禮榮盾及榮譽警棍的督察劉瑋麟希望在警民關係科發展，自反修例風波警民關係緊張，他被問到如何形容目前警民關係，他表示，「大家需要休息，因為大家經歷咗一場咁耐嘅運動，同埋疫情，大家需要靜返落嚟，希望大家可以建立互信關係」。

而獲薛富盃及銀笛的警員何雋陶指，如警務處處鄧炳強所說「勇者無懼，心存正義」，加入警隊「無任何需要擔心的地方」，法庭禁制令保障其個人私隱。他表示對媒體有興趣，希望加入警察公共關係科。