不展示警員編號裁違人權法　鄧炳強稱上訴　暫不用行動呼號

高等法院日前裁定，警方執勤時不展示警員編號，及以「行動呼號」代替，並不符合《人權法》，也裁定現行的警察投訴科和監警會均未能有效處理針對警方的投訴，政府亦有責任設立獨立調查機制。警務處處長鄧炳強今早（21日）出席警察學院結業會操後，向傳媒表示，與律政司研究後決定提出上訴，期間不會使用「行動呼號」。 另外，就入中文大學校園蒐證，鄧炳強指大學報警，警方有責任取證，目前至少涉及分裂國家罪及刑事破壞罪，掌握足夠證據後會展開拘捕，並指自己作為中大校友，明白年輕人有夢想，但底線是不違法。

警務處處長鄧炳強今日主禮反修例風波以來首場公開結業會操。（梁鵬威攝）

上訴完成前停用行動呼號

鄧炳強表示，與律政司研究後決定上訴，未完成上訴前不會使用行動呼號。但他強調行動呼號是「獨一無二」及「可以百分百辨認同事」。

被問到多次被發現行動呼號編碼重覆，法庭亦有關注，及是否會全面重用委任證，鄧炳強回應時強調行動呼號「獨一無二」，出錯「一定係個別事件」認同是不應該出現，每次都會調查，並指當初改用行動呼號，是因為有逾3,000名警及其家屬被「起底」。

入中大校園蒐證 鄧︰涉分裂國家

警務處國安處就中大畢業生遊行，昨日（20日）進入中大校園內蒐證。鄧炳強表示，有人懷疑違刑事及國安法，由大學報警，警方有責任取證。他指，「入去檢取好多不同證據」，指至少涉及分裂國家罪及刑事破壞罪，有足夠證據後會展開拘捕，並指「香港無法外之地」，無論是什麼地方，「犯法都要有心理準備被拉」。

他澄清，校園內無由警方安裝的設備，全屬大學。他表示，作為中大舊生，明白年輕人有夢想，但底線是不違法。

▼11月21日警察學院結業禮▼

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拒向被防暴警撲跌12歲女童道歉

就涉潛逃12港人已在內地被扣留近三個月，有無與內地聯繫了解近況，鄧炳強指，警方的工作是如完成內地司法後跟進移交行動，指12人是香港的罪犯。

另外，12歲女童今年9月在旺角西洋菜街買顏料時，被防暴警撲跌在地制服，並票控違反「限聚令」，警方日前撤銷其告票，鄧炳強表示，警方會在當事人提出抗辯後，重新檢視證據。再被問會否對受困擾當事人道歉，他僅指「已經撤銷咗告票。」

▼警員昨到中大蒐證▼

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鄧炳強指，今次是他出任處長以來出任首次擔任檢閱官，除了69位學警，亦邀請104位早前畢業的警員，因疫情取消而補辦，新的座右銘「忠誠勇毅，心繫社會」，在備受「抹黑」及暴力環境中，賦予警務工作意義。被問到畢業人數少，鄧炳強指，投考人數的確下跌，他相信，市民見到警方所受「辛酸」都會「諗一諗」，警方會繼續招募，除了畢業生外，亦正招募有社會經驗人士。

翻查資料，警方對上一次公開給傳媒入內採訪的結業會操是去年的4月13日，當時的「一哥」仍然是盧偉聰，距離6月9日爆發首場大型反修例示威近兩個月。自該次的結業會操後，警方便改以Facebook專頁上載結業會操的片段。