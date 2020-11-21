鄧炳強引習近平說「為官避事平生恥」　指警隊艱辛委屈守護香港

香港警察學院今天（21日）舉行結業典禮暨閱操儀式，警務處處長鄧炳強在致辭時引述國家主席習近平說過「為官避事平生恥」，指一個真正警察以半途而廢為恥，以臨陣退縮為辱，冀學員未來以「勇者不懼」處事。 由於新冠肺炎疫情，兩期共170多名督察和警員一同行禮，為本年首個結業會操，他們均佩戴口罩步操。警務處前處長盧偉聰，和商務及經濟發展局前局長馬時亨亦有出席。

警務處處長鄧炳強今日主禮反修例風波以來首場公開結業會操。（梁鵬威攝）

鄧炳強以檢閱官身份主持結業典禮，致辭時指以處長身份服務警隊剛剛一年，「警隊過去一年無懼暴力和疫情洗禮，胼手胝足，為香港恢復秩序，亦和廣大市齊心抗疫，甘苦與共守護香港」。

他表示，「我們付出的血汗因守護香港所遇到艱辛和委屈而流的眼淚，和為扭轉香港形勢而展露的笑容，交織成為警隊176年歷史之中不朽的一個篇章。作為一個警察，我深以為傲」。

▼11月21日警察學院結業禮▼

+ 10 + 10 + 10

鄧炳強指，香港經歷過去一年違法暴力事件，治安和法治受到嚴重衝擊，暴徒四處堵路、縱火，破壞公共秩序，對持不同意見市民作出襲擊，「在香港治安面對具大威脅時，你們選擇加入警隊，充分展現你們對警隊和社會承擔，我為你們感到驕傲」。他感謝學員家人朋友在複雜社會環境支持他們投身警隊。

他指，憑藉同事堅毅和果斷執法，加上大眾支持，市民生活逐漸回復正常，但要防範暴力死灰燃時，警隊必須重建社會安全感，重新凝聚市民支持，「市民需要警隊保護，警隊需要市民營造良好的執法環境，大家唇齒相依」。

香港警察學院今天舉行結業典禮暨閱操儀式。（梁鵬威攝）

他說不守法意識在社會上蔓延，有人為一己利私抹黑警隊，誤導市民，煽動仇恨，甚至危害國家安全，市民不要輕信未經證實消息。警隊會更加主動澄清不確的消息，在社交媒體直播行動，增加透明度，幫市民辨別真相。

他以孔子所說的「智者不惑，仁者不憂，勇者不懼」，勉勵畢業警察。他又引述國家主席習近平在香港回歸20周年時說到「為官避事平生恥」，指一個真正警察以半途而廢為恥，以臨陣退縮為辱，冀學員未來以勇者不懼的態度處事。

因應疫情，今次是本年首個結業禮，為兩期警察舉行，行禮的有11月連同9月畢業的警察，包括11班46名督察和127名警員，共173人畢業。