新冠肺炎｜收緊Staycation限4人聚集　酒店大堂現人群職員未阻止

新冠肺炎疫情急速惡化，政府再收緊防疫措施，酒店及旅館昨日起納入需遵守防疫措施的處所名單；限聚令適用範圍延至非公眾地方，即身處酒店內亦不多於4人聚集。 記者今日（21日）下午到尖沙嘴區6間酒店視察，留意到多間酒店的大堂位置，容易聚集人群，在新例下疑有違規，但未見有職員特別提醒客人注意間距。有到酒店「Staycation」的市民表示，留意到近日疫情反彈，或會避免使用游泳池及健身房等設施，但認為只要做足防疫措施，不太擔心染疫。

九龍香格里拉大酒店內，有約六位客人在接待處附近逗留，亦有多人在大堂中央聊天，但未見有職員特別阻止。（胡家欣攝）

疫情下市民選擇到酒店「Staycation」度假，但有病毒傳播爆發風險。政府昨日起，將酒店及旅館正式納入為法例第599F章下的表列處所，但詳細防疫指示及生效日期有待敲定。同時，為限制旅館內的羣組聚集，限聚令適用範圍延至非公眾地方，即身處酒店內亦不得多於4人聚集。

記者下午到尖沙咀6間高級酒店視察，各酒店的大堂出入口，均設有體溫探測機，但留意到有酒店大堂，較易有人群聚集，惟現場未有張貼告示，提醒客人新例要求。

有市民亦選擇到海景嘉福洲際酒店「Staycation」。（胡家欣攝）

記者在場所見，九龍香格里拉大酒店大堂內，有約6名客人同時在接待處附近逗留；亦有多人在大堂中央聊天，但未見有職員特別阻止。而在半島酒店大堂內，內部聖誕裝飾亦吸引不少客人排隊影相留念，客人之間亦未特別注意間距。

市民李小姐表示，今日到酒店度假，慶祝朋友生日。她指，留意到近日疫情反彈，但並不感到擔心，「邊到都有機會中」。她認為，自己的朋友聚會僅三人，非如「網紅」20多人生日派對，相信較為安全。她指，原打算享用酒店游泳池設施，如今會考慮僅與朋友在池邊拍照留念。

黃女士一家四口今日亦到酒店「Staycation」，她指，早於一個月前預訂，房價為1,600元，包送自助餐，但取消不設退款，故即使最近疫情轉差，亦選擇繼續行程。她指，會做好個人防疫措拖，一家人不會使用酒店游泳池。不過，會視乎酒店環境，再決定是否使用健身室設施。

▼11月16起收緊防疫措施▼