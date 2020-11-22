市建局推新版「健康碼」　仿內地設三色警告　或結合「安心出行」

市建局早前就旺角山東街／地士道街重建項目進行凍結人口調查，並自行研發市建局版「健康碼」感染風險提示程式，透過定位系統，結合衛生防護中心公布的確診個案大廈名單，提示職員避免進入有病毒傳播風險的建築物，以及顯示職員的陰性檢測結果。 行政總監韋志成今日（22日）在網誌中表示，研發團隊正開發市建局「健康碼」第二版本，增設行程紀錄搜索，將職員在過去14天的行程紀錄，轉化成互動地圖；另外亦會參照內地「健康碼」，研究加入「綠、黃、紅」三色類別。他鼓勵職員同時下載政府「安心出行」程式，同時希望團隊能探討將市建局「健康碼」連結「安心出行」的可行性。

薛永恒（左二）、韋志成（左一）及黃永光（右一）到荃新天地商場，聽取茶餐廳店長講述應用「安心出行」流動應用程式的好處。（市建局提供）

市建局轄下43個場地已貼「安心出行」二維碼

韋志成在網誌中指，截至目前市建局轄下43個場地，包括7個各區辦事處、10個休憩空間、社區及教育設施、19個持有物業及與發展商合營的7個商場項目，已貼出「安心出行」的場所二維碼。

為填補目前市建局「健康碼」版本未能記錄室內行程的不足，他鼓勵職員同時下載政府的「安心出行」程式相輔相成，亦希望市建局團隊能探討將市建局「健康碼」主動連結「安心出行」的可行性，例如為市建局「健康碼」增加掃描「安心出行」場所二維碼的功能，提升職員在應用「健康碼」的便捷程度，只需利用一個程式便能記錄戶外及室內的行程。

韋志成提及，研發團隊正開發市建局「健康碼」第二版本，並已進入最後測試階段，預計在下個月可推出，按職員意願自行下載和使用。新版本程式增設行程紀錄搜索，將職員在過去14天的行程紀錄，轉化成互動地圖，協助他們檢視曾到訪的大廈名單。

▼14間舞室與跳舞群組有關▼

+ 9 + 9 + 9

新版本程式將列出接收過的風險提示紀錄，職員可為每宗提示紀錄加入備忘，填報該次行程的目的、到訪的單位和曾接觸人士等詳細資料，以備在需要時即時翻看有關紀錄。一旦職員成為確診者或密切接觸者，經其同意下，亦可下載行程紀錄交予衛生防護中心，協助追蹤有可能受感染人士。

市建局第二版本「健康碼」將加入「綠、黃、紅」三種類別，顯示感染風險程度。（市建局提供）

韋志成舉例指，內地「健康碼」程式採用「主動式」的追蹤方案，當市民進出公共交通車站或公路收費站等交通樞紐、政府辦公室、商場和食肆等室內場所，都必須「掃碼」記錄行程。但他補充，相關程式會將有關行程資訊上傳至經加密的中央數據庫作防疫用途，當某個場所出現確診病例，內地的疾控人員能夠快速檢查該確診人士發病前後的行程紀錄，主動追蹤與確診者在同一時段和地點到訪的密切接觸者，將他們原來「綠碼」的風險等級，調升至「黃碼」或「紅碼」，並安排有需要的市民接受隔離。

第二版本市建局「健康碼」會研究加入「綠、黃、紅」三色類別

韋志成直言，第二版本市建局「健康碼」亦會研究加入「綠、黃、紅」三色「健康碼」的類別。當職員使用程式作健康申報時，若持有陰性檢測結果，及沒有進入有病毒傳播風險的建築物的紀錄，程式便會顯示「綠碼」；若程式偵測到他們的行程涉及逗留在具病毒傳播風險的建築物，便會自動轉作「黃碼」。一旦成為確診者，他們可透過程式進行健康申報，將風險等級升至最高級別的「紅碼」。

韋志成建議，香港可借鑑內地和海外城市的防疫數據管理經驗，探討如何將不同程式內的防疫數據互通，例如容許用戶將手機內市建局「健康碼」程式的定位追蹤資料，與政府防疫程式內的室內場所行程紀錄，以至公共交通應用程式的乘搭紀錄等，有需要時將資料轉交予檢疫人員跟進。