市建局研健康碼令市民安心讓調查員入屋　望其他機構一同智慧抗疫

市區重建區行政總監韋志成今日（25日）透露，因應旺角的重建項目，需派員上門做人凍結人口調查，惟新型冠狀病毒肺炎疫情未完全受控，故市建局自行研發出感染風險提示程式「健康碼」，可顯示調查員的深喉唾液檢測陰性結果，讓市民可更安心讓調查員入屋，該程式亦可向調查員發提示，提醒附近有無新型肺炎確診個案到訪的建築物。 韋志成形容，市建局版「健康碼」實試成功，下一步會再推出新版本，增設新功能，讓同事於日常生活中長期使用，最快11月底可推出讓同事按意願選用。

市建局就重建項目做人口調查，自研「健康碼」令市民安心讓調查員入屋。（市建局網誌圖片）

市建局行政總監韋志成撰寫網誌，提到於本月16日啟動旺角山東街／地士道街重建項目，並為此項目進行凍結人口調查，以核實受影響人士的身份，由於調查員需上門入登記資料，並拍攝單位的使用狀況，惟新型肺炎疫情未完全受控，故市建局自行研究感染風險提示程式，即市建局版的「健康碼」，程式內紀錄了調查員的陰性檢測結果，以及在過去7天並沒有進入有病毒傳播風險的建築物的標示。程式亦會因應調查員身處的位置，若附近有確診或疑似新型肺炎個案的大廈，將發出提示。

已有約110名調查員安裝「健康碼」程式

韋志成指，「健康碼」自10月9日開始運作，共有約110名調查員安裝程式。初步統計結果顯示，程式系統在這期間的運作大致正常，共發送350次風險提示的訊息予調查員。他續透露，住戶詳細了解市建局「健康碼」的安排後，皆感覺安心，同意讓調查員入屋登記居民的身份資料及拍攝單位的使用狀況等；而調查員亦認為程式方便，不用人肉搜尋有傳播風險的大廈。

市建局自研「健康碼」感染風險提示程式。（市建局網誌圖片）

韋志成形容，今次自行研發的程式實試成功，下階段會再推出一個適合所有市建局職員使用的程式，加強系統可靠度，縮短發送提示的時間，亦可自行紀錄行程等功能，職員亦可利用程式向公司申報感染風險。韋強調，有關資料只會儲存在有關職員的個人手機內，不會上傳至中央數據資料庫，新版本程式料最快於11月底可按同事的意願選用。

韋志成期望市建局版的「健康碼」，能為不同機構及業務營運者起立竿見影之效，將創意、科技及大數據等融入「智慧抗疫」措施，增強各行各業的抗疫力，維持社會的運作和發展。