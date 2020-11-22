施政報告｜團體批房策不合格　促推租務管制　收棕土建公屋

新一份施政報告將於下周三(25日）公布，全港基層爭取住屋權益聯會今日（22日）舉行記者會，批評過去房屋政策不合格，要求特首林鄭月娥加快及增加公屋及過渡性房屋的落成量、於未來一年推出租務管制及租金津貼。

全港基層爭取住屋權益聯會批評過去房屋政策不合格。（全港基層爭取住屋權益聯會提供圖片）

促重設租管 限制租金加幅

由一班居於劏房及寮屋街坊組成的全港基層爭取住屋權益聯會，批評特首林鄭月娥上一年的施政報告中的房屋政策不合格，當中雖就「劏房」租務管制設立研究工作小組，惟未承諾必定接納工作小組日後提出的建議，認為小組工作現階段對劏房居民而言未見到任何實質的幫助。他們要求租金加幅不可以超過通漲率，而租客要有優先續租權，除非租客破壞樓宇，否則不可無理不續租；水電要設立獨立錶，或只可根據水務局和電力公司的價目來收費，並要立例監管地產中介費，不可隨意濫收。而政府早前提出向合資格輪候公屋三年以上的申請者提供現金津貼，他們要求政府立即公布詳情，並加入一人住戶的津貼。

全港基層爭取住屋權益聯會認為應先收棕土和粉嶺高球場建公屋。（資料圖片）

應先收棕土和粉嶺高球場建公屋

就公營房屋供應問題，他們建議政府使用《收回土地條例》收回大坑西邨土地，由房委會重建以出租公屋為主的單位，重建期間善用空置單位，作過渡性房屋之用。他們批評「明日大嶼」為「向地產商低頭」，應捨難取易，運用《收回土地條例》收回棕土和粉嶺高爾夫球場興建公屋。

他們認為綠置居佔用出租公屋的資源，建議應煞停綠置居。他們希望加快和增加公屋及過渡性房屋的落成量。