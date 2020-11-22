《香港01》揭持牌酒吧凌晨後續營業　業界：違規一定唔啱

本港今日（22日）新增68宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，11宗屬於源頭不明個案。《香港01》揭發，有持牌酒吧在政府收緊營業限制後，竟於凌晨後違規營業。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁回應時指，「違規一定係唔啱。」他同時認為，延長營業多兩個小時不會發達，更可能需負刑事責任；但仍有酒吧鋌而走險，或能因此「出到糧俾員工」。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁（左二）回應指，不值部分酒吧的行為：「違規一定係唔啱。」（盧翊銘攝）

梁立仁：延長營業多兩個小時不會發達

《香港01》上周五曾到尖沙咀及旺角一帶視察，發現有酒吧凌晨12時後照常營業，估計場內逾40人聚集，另有酒吧佯裝準時落閘，卻暗地裏將部分顧客帶到私隱度較高的相連舖位繼續劈酒，逃避執法人員。酒牌局資料顯示，記者所到的三間酒吧都領有酒牌。另外，警方上周多次巡查期間，均發現有酒吧違反防疫規例。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁回應指，一直呼籲業界遵守防疫規例，他直言不值上述行為：「違規一定係唔啱。」但他同時認為，延長營業多兩個小時不會「發達」，更可能需負刑事責任；但仍有酒吧鋌而走險，或能因此「出到糧俾員工」。

梁立仁又指，現時酒吧業界參與特定群組檢測的比率十分高，若政府推行強制檢測，普遍業界會表示歡迎。

蘭桂坊協會總監張素媚（右二）指，截至目前已協助約350間酒吧參與政府「安心出行」應用程式計劃。（盧翊銘攝）

業界提出推「加強版」抗疫約章

代表逾800間酒吧及會所的香港持牌酒吧會所聯會、蘭桂坊協會及Hong Kong Nightlife Industry Association（HKNIA） 今日召開記者會，將發起「多行一步 全力抗疫」，聯合推動簽署「加強版」《全港酒吧抗疫承諾約章》，包括嚴守社交距離、要求每位進場人士填健康申報表等。

蘭桂坊協會的會員酒吧要求員工每周參與兩次特定群組病毒販檢測。（盧翊銘攝）

350酒吧參與「安心出行」計劃

蘭桂坊協會總監張素媚指，截至目前已協助約350間酒吧參與政府「安心出行」應用程式計劃，協會成員亦會要求員工每星期參與兩次特定群組病毒檢測。HKNIA代表章竣齊指，大部分酒吧屬小本經營，現時情況是「萬分嚴峻」，部分酒吧已結業，若政府再收緊限制，或會出現更大結業潮。

梁立仁認為，政府應堵塞外地回港檢疫及免檢疫的政策漏洞，重罰違例者。他續指，政府保就業計劃完結後，今年尾至明年初約一半的酒吧將會出難以繼續經營。

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