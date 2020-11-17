限聚令｜蘭桂坊蘇豪區酒客疑違令　多人酒吧外除罩把酒談歡

新冠肺炎疫情持續，政府昨日（16日）起收緊社交距離措施，酒吧每枱上限兩人，繼續不得離枱飲酒。新措施實施兩日，蘭桂坊及蘇豪區內大部份人都遵從規例「一個起兩個止」，但仍有少數一枱多於兩人。《香港01》今晚（17日）發現，在酒吧外公眾地方聚集情況仍未改善，蘭桂坊及蘇豪區分別都有近十名外籍人士脫下口罩，拿着酒杯把酒談歡。

蘇豪區有近十名外籍人士脫下口罩，把酒談歡。（李澤彤攝）

離枱不准飲食 必須戴口罩

由於本港疫情近兩周惡化，食物及衞生局局長陳肇始於上周六（14日）宣布，所有食肆及酒吧的堂食營業時間，縮短至上午5時至晚上11時59分。酒吧及酒館不得多於2人一桌，其他食肆不得多於4人一桌，顧客人數均不得多於座位上限的50%。顧客離開枱後不得飲食，並必須戴回口罩，有效期由本周一至下周四（26日）。

食肆限桌令收緊第二晚，蘭桂坊未見爆滿，但有部份酒吧出現3至4人一枱，惟因部分酒吧同時領有食肆牌照，故難以推斷是否違例。不過有酒吧門外企滿人群，不少外籍人士脫下口罩暢飲交談。

蘇豪區同樣有不少外籍人士聚集，酒吧顧客大多遵守限聚令「一個起兩個止」，但酒吧外一段行人路，則有近十名外籍人士把酒談歡。由於該段範圍屬公眾地方，因此未見有人阻止或勸籲。

▼11月16起收緊防疫措施▼

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警方表示，新限制由昨日（16日）起生效，首天已巡查了37間食肆及酒吧，並檢控3名負責人；昨日亦就違反限聚令票控2宗。