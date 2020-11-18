中大：酒吧、K房病毒傳播較食肆嚴重　憂第四波疫情或於酒店爆發

中文大學醫學院公共衛生及基層醫療學院今天（18日）發表最新研究，該院研究發現，在本港第一及第二波新冠肺炎疫情中，在酒吧、卡拉OK造成的傳播次數最多，共涉91宗個案；而酒吧群組更是最長傳播鏈，在26日內延伸到30個其他群組，在7種環境中造成傳播。 研究團隊認為，在娛樂場所消遣的顧客大多互不相識，加上逗留時間長，易造成群組與群組間傳播，形成傳播鏈的能力，較食肆更高。團隊認為，現時部份酒店功能由住宿，改變成「staycation」等社交場所用途，較可能成為第四波爆發場所。

中大公共衛生及基層醫療學院一項研究發現，酒吧、卡拉OK等娛樂場所造成的傳播次數最多。（鄭子峰攝）

中大公共衛生及基層醫療學院，分析了由今年1月23日至5月31日的確診者資料，發現確診者曾接觸的環境種類有12種，包括家庭、鄰里、食肆、交通運輸、工作間、教育、私人聚會、購物、娛樂場所等。在娛樂場所方面，最多人會去酒吧和卡拉OK。

研究指出，在本港第一及第二波的324宗本地個案中，91宗確診個案的「主要接觸環境」是娛樂場所，造成的傳播次數最多；酒吧群組更在26日內，延伸到30個其他群組，在7種環境中造成傳播。

李瑞山表示，第一、二波確診者曾接觸的環境種類有12種。（鄭子峰攝）

中大醫學院何鴻燊防治傳染病研究中心副主任李瑞山表示，在娛樂場所消遣的顧客大多互不相識，加上逗留時間長，易造成群組與群組間傳播，形成傳播鏈的能力，較食肆更高。

李瑞山估計，若第四波疫情爆發，家居、日常生活造成的傳播仍存在，但不會產生很多群組，反而「娛樂式社交場合」、新興場地較易造成爆發，「一啲新接觸環境，例如酒店本身無諗過用嚟做staycation。」