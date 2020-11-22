新冠肺炎｜消息：醫管局將於本周三再度啟用亞博1、2號館接收病人

本港第四波新冠肺炎來勢洶洶，單是昨天及今天已有過百人確診。現時公立醫院一線隔離病床使用率達60%，隔離病房就更已有67%被佔用。 消息指，醫院管理局將會於本周三再度啟用亞洲博覽館接收病人，啟用的會是1、2號展館，而非由中央支援增建的8至11號展館。

據了解，醫院管理局將會於本周三再度啟用亞洲國際博覽館接收病人，啟用的會是由醫管局改建的1、2號展館。 (資料圖片／高仲明攝)

據了解，醫院管理局將會於本周三再度啟用亞洲國際博覽館接收病人，啟用的會是由醫管局改建的1、2號展館，而非由中央支援增建的8至11號展館。醫管局早前已開始招募醫護人員到該場地工作。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今天表示，截至今天早上9時，有164名新冠病人在19間公院留醫，當中8人危殆、2人嚴重。而公立醫院啟用了1060張一線隔離病床，使用率是60%；577間隔離病房，使用率是67%。他昨天指，醫管局共有3900張病床可接收病人，當中1200張是一線隔離病床，660張是二線病床，而亞博就有1900病床，如有需要時，醫管局會在72小時內啟用亞博。

發展局局長黃偉綸（左二）、食物及衞生局副局長徐德義醫生（右三）、醫院管理局行政總裁高拔陞醫生（左三）、建築署署長林余家慧（右一）及深圳市建築工務署副署長李卓（右二）早前視察亞洲國際博覽館增建社區治療設施內的負氣壓病房。 (政府新聞處圖片)

亞博的8至11號展館於9月19日起開始改建，計劃由中央支援，三周內增建了近1000張病床，部分備有負氣壓設施。而1、2號展館則由醫管局負責改建，共有900張病床。在第三波疫情時，醫管局使用亞博的社區治療設施去接收病情較為輕微的病人，病人會先送到該處分流，病情較嚴重者才轉送醫院。