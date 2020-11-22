新冠肺炎｜單日增68宗　跳舞群組累計80人　毅進教師受家人傳染

社會新聞
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本港第四波新冠肺炎疫情正爆發，今天（22日）單日增68宗確診個案，當中46人來自跳舞群組，包括確診患者的家人、朋友也受到感染，該群組累計已有80人。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，跳舞群組中有兩人在跳舞場所做清潔，另有一人的家人在長沙灣專上學院教毅進課程，11月20日是最後上班日，該班別有20多人，需要先停課。

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跳舞群組新增患者佔46宗

張竹君表示，今天新增68宗確診個案，分別是31男、37女，年齡介乎17至81歲。在68宗個案中，有34人經檢測中心找到，68人中有23人有病徵、45人無病徵。

在68宗個案中，7宗為輸入個案，50宗是本地有關連的個案，當中46人屬於跳舞群組，另外4人就與其他確診者有關連；另有11人屬無源頭的本地感染。

毅進教師在科專長沙灣分校授課　校舍暫停上課

張竹君指，跳舞群組累計有80人，包括確診患者的家人、朋友也受到感染，有兩人在跳舞場所做清潔，另外一名確診者的家人也確診，他是教師，在長沙灣專上學院教毅進課程，11月20日是最後上班日，該班別有20多人，需要先停課。

科技專上學院校長時美真證實，患者為長沙灣分校一名兼職教師，沒有在學校停留，影響不太大，其一班學生要停課14日，分校也會暫停上課14 日，非該班學生要去另外分校上課，已通知所有學生。

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