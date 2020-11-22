新冠肺炎｜食環署上周末巡餐飲業處所3066次　檢控9名違規負責人

本港爆發第四波疫情，食環署與警方昨晚（21日）再次展開聯合行動，巡查中環蘇豪區48間餐飲處所（包括酒吧），並向一名涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）中有關桌子之間距離規定的餐飲業務負責人展開檢控程序。 自上周五及六（20及21日）食環署共巡查全港餐飲業務處所3,066次，並向9名涉嫌違反《規例》的負責人展開檢控程序, 主要涉及處所內每枱人數超出規定，餐桌之間距離未符合規定，以及在處所內未有除於餐桌飲食外一直佩戴口罩。

食環署強調，在未來一個星期會繼續積極嚴厲執法行動，在全港各區餐飲處所加強巡查並按需要與警方採取聯合行動，確保餐飲業務負責人及市民嚴格遵從相關規例，亦會對違例者採取執法行動，以減低新冠病毒在食物業處所傳播的風險。

若餐飲業務負責人違反《規例》，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）有關人羣聚集規定的人士，則可被定額罰款2,000元。

根據食物及衞生局局長按《規例》就餐飲業務發出的現行指示，餐飲業務負責人必須嚴格遵從並符合一系列規定及限制，包括餐飲處所（包括酒吧／酒館）及夜店／夜總會內不得進行現場表演／跳舞活動；每天0時0分起至早上4時59分不可有堂食；酒吧或酒館及夜店或夜總會內不得有多於二人同坐一桌，其他餐飲處所內不得有多於四人同坐一桌；處所內的顧客數目不得超過該處所通常座位數目的50%；在餐飲業務處所內除於餐桌飲食外須一直佩戴口罩；桌子之間至少有1.5米距離或設有某種形式的隔板作出有效分隔；處所須為進入處所的人士量度體溫及提供消毒潔手液等。