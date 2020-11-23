小一自行派位｜喇沙舊生兒子獲錄取　無考慮移民：香港係自己地方

小一自行分配學位結果今日（23日）公布，今年約有49,749名學童參加派位，當中約46%學童在此階段獲派學位，而「世襲生」佔逾56%，與去年相若。 疫情下可致電學校或到校網查詢取錄結果，但仍有家長今早已專程到九龍城區的名校查看結果。有喇沙小學舊生得悉手持25分的兒子獲母校取錄後，直言感到興奮，他直言停止面授課，小朋友在家中很難專心學習，期望升讀小學後能追回進度。 被問及會否因應香港環境考慮移民，有家長則指暫時未有考慮，但長大後會再考慮是否海外升學：「始終香港係自己地方，喺返香港自己地方讀書。」

雖然喇沙小學早已透過網上形式公布自行階段結果，仍有少量家長專程到學校查看「實體結果」。舊生任先生的兒子在「自行分配學位計分方法」下有25分，今日獲悉成功獲錄取，接受訪問時直言「好興奮」，即使手持25分也要面對很大競爭，學校收表數字與過往相若，如此階段不成功也會「叩門」。

冀兒子升小後能追回學習進度

新型冠狀病毒肺炎疫情下，任先生認為令小朋友學習有困難，停課下在家中很難專心學習，在校群體學習環境較好，吸收知識較快，期望升讀小學後能追回進度。他又指，過去一年曾為兒子報讀中英數等補習班，先打好基礎，但只會以平常心看待，不會催谷。

任先生直言沒有替兒子報讀其他直資或私校，母校喇沙小學是唯一心儀學校，他說：「校風好、環境好，我細個都係讀呢間學校，都希望小朋友都讀返呢間學校。」被問及會否考慮移民，他則指暫時未有考慮：「始終香港係自己地方，喺返香港自己地方讀書。（會否考慮海外升學？）大個啲先。」

被問及會否考慮移民，舊生任先生指暫時未有考慮：「始終香港係自己地方，喺返香港自己地方讀書。（會否考慮海外升學？）大個啲先。」（張浩維攝）

有本身是舊生的家長今早在網上查看後，再專程到學校雙重確認兒子獲取錄，他未有透露兒子的分數，但強調並非「必收」，喇沙小學是其首選學校，「呢間學校我以前讀嘅，當然會係首選。」

疫情下，該名家長認為今年十分特別，停課對小朋友學習上一定有影響，只能陪伴兒子盡量保持進度，不會施加壓力。至於會否考慮到其他地方升學，他則表示：「遲啲先諗。（即是有考慮過？）當然有。」

有本身是舊生的家長今早在網上查看後，再專程到學校雙重確認兒子獲取錄，他直言喇沙小學是其首選學校。（張浩維攝）

另外，吳先生今早替孫兒到學校查看結果，他指家人已透過瀏覽網頁獲悉結果，自己因為「緊張」所以親身到校確認。