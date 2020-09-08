小一自行派位｜黃大仙大成小學推1萬元獎學金　校方：回饋社區

2021/22學年入學的小一入「自行分配學位」（小一自行派位），將於本月21日至25日期間接受報名，家長可向任何一間官立或資助小學交表，取錄依據計分辦法或同樣抽籤，不論成績。黃大仙區孔教學院大成小學上周向幼稚園家長發通告，內容指該校辦學團體本學年起設立入學獎學金及助學金，新生如因成績或品行而獲幼稚園校長推薦，或有經濟困難，可獲發1萬元獎助學金。 校方回覆查詢時表示，推出該項獎助學金並非旨在增加收生，而是辦學團體明白在疫情及社會事件影響下會有困難，期望回饋社區。

孔教學院大成小學通告內容指，新生如獲幼稚園校長推薦或有經濟困難，可獲發1萬元獎助學金。（讀者提供）

幼稚園校長推薦條件：成績或品行因素

黃大仙區的孔教學院大成小學於上周五（4日）向幼稚園家長發通告，指辦學團體孔教學院本學年設立入學獎學金及助學金，各幼稚園學生若在成績或品行方面獲得所屬的校長推薦，或有經濟困難而能提交證明的學生，相關學生在2021/22年度小一自行分配階段報讀該小學，可獲頒獎學金或助學金1萬元。

負責該獎助學金的蔡主任回覆查詢時表示，此項目是首次推出，辦學團體理解家長及學生受社會事件影響，因而面對困難，希望可藉此回饋社區。他強調，推出獎助學金並非為增加收生，辦學團體孔教學院一向有回饋社區的行動，包括早前免費向街坊派發口罩。

校方回覆查詢時表示，希望藉獎學金回饋社區，強調並非為增加收生。（學校網頁）

明年小一新生增3500人

《香港01》早前統計今年的《自行分配學位階段各小一學校網小學名冊》，下學年自行階段收生學額共有24,198個，較今年減少112個，全港總學額為48,396個。參考《小學概覽2020》，孔教學院大成小學於2019/2020學年開辦2班小一，本學年則開辦1班小一，兩個學年的班級總數維持在23班。翻查資料，該校於2015年起曾招收跨境生，而目前黃大仙區已不設跨境生專屬校網。

教育局回覆查詢時表示，推算2021/22學年適齡入讀小一人數為約59,200人，較本學年增加3,500人，升幅約6.3%。教育局指，預計未來數年整體小學學生人數將維持穩定，故公營小學整體開辦的班級及常額教席數目亦會大致平穩。