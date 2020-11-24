5000元確診津貼｜獻計人黃國健：社會反應情緒化　鼓勵染疫論荒謬

本港踏入第四波疫情，政府前日（22日）公布，擬為確診市民發放一筆過5,000元津貼，惟當時未有公布詳情，消息引起社會嘩然，更有人質疑會否變相鼓勵人染疫，其後爆出工聯會黃國健為「獻計人」，成為眾矢之的。勞工及福利局長羅致光昨日（24日）見記者交代詳情。 黃國健今日（24日）在商台節目《在晴朗的一天》表示，坦言當日亦感到始料不及，認為社會反應情緒化，又強調計劃不可能鼓勵人染疫，「相信無人會為5000元而特登染疫，呢個係好荒謬嘅講法」。

▼5000元確診津貼Q&A▼

黃國健表示，上周曾約見食衞局局長陳肇始討論特定群組強制檢測，考慮到不少打工仔一旦被驗出中招，如的士司機，便需停工十多日，生活大受影響，建議政府推出相關支援。他指，對比起保就業計劃、社區檢測計劃，預料津貼計劃所涉公帑很少，對政府負擔不重，但卻可以免卻打工仔後顧之憂。



不過，周日消息一出，全城嘩然，他坦言當日亦始料不及，認為社會反應情緒化，又強調計劃不可能鼓勵人染疫，「相信無人會為5000元而特登染疫，呢個係好荒謬嘅講法」。

行政會議成員、工聯會副會長黃國健。（資料圖片／歐嘉樂攝）

有報章政治專欄指，工聯會內部對陳肇始未掌握方案前，對傳媒「講啲唔講啲」，令外界產生聯想，感到極為不滿。黃國健指，不介意成為眾矢之的，亦沒聽到內部有強烈不滿陳肇始的聲音，但他認為，當時宣佈時機不太好「撞正跳舞群組」，沒具體方案前「講出街」亦有風險，當局宜於推出第一個特定強制計劃時同時宣布津貼計劃資料。