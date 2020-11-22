五千元確診津貼　黃國健為獻計人　指望助工友　批鼓勵染疫論冷血

新冠肺炎第四波疫情襲港，政府今日（22日）公布，擬為確診市民發放一筆過五千元津貼。政圈耳語，此建議是由工聯會中人向政府「獻計」。 工聯會立法會議員黃國健接受《香港01》查詢時表示，曾向陳肇始提出有關建議。他解釋，很多基層工友如的士司機及餐飲業員工等向他反映，擔心接受檢測後一旦確診，屆時將需停工，手停口停，故他向陳肇始反映有關擔憂，希望補貼能幫補確診的工友，並鼓勵有徵狀者主動檢測，減低隱形傳播鏈殺傷力。

食物及衞生局局長陳肇始（資料圖片／歐嘉樂攝）

「無人會用自己嘅性命『較飛』」

黃國健接受《香港01》訪問時表示，工聯會收到很多工友反映，包括從事飲食界的基層勞工、的士司機、貨車司機等，擔心若接受檢測後確診，需因此停工，手停口停，令生計大受影響，於是他向陳肇始反映有關意見，希望津貼能幫補確診者生計，也能減低工友對檢測的抗拒程度。黃國健續指，相信津貼安排有助推動特定群組強制檢測的工作。

對於坊間不少說法指，或有人會因五千元津貼而故意染疫，黃國健直指此等說法「冷血」，他直言：「無人會用自己嘅性命『較飛』」，指即使染疫者不是老年人，年青人染疫也會生命危險，坦言不相信有人因此故意感染肺炎。

《香港01》早前報道，據知情政界人士透露，五千元津貼只會發放予措施生效後的確診市民，不設入息和資產審查。惟津貼只涵蓋本地確診個案，輸入個案不獲津貼，包括確診的留學生或從內地返港港人。據悉，當局正研究是否連同無收入的本地確診者也一視同仁發放津貼，例如小、中學生，由於情況複雜，至今未有定案。

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